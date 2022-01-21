7 популярных автомобилей, которые за год подорожали больше остальных
Абсолютным рекордсменом по росту цен стал у хэтчбек Lada Xray. Если в декабре 2020-го автомобиль стоил в среднем 768 тысяч рублей, то годом позже цены выросли до 1,3 млн рублей (+73%). Второе место поделили Lada Largus и Kia Sportage с прибавкой на уровне 43%. Цены «Ларгусов» за год выросли с 815 тысяч до 1,2 млн рублей. Корейский кроссовер подорожал с 2 до 2,8 млн рублей. Но Lada Largus предложили весной в рестайлинговом варианте, а Sportage нового поколения еще только едет в Россию.
Третье место досталось кроссоверу Renault Duster, который весной 2021 года сменил поколение на российском рынке. Цены с декабря по декабрь выросли с 1,3 до 1,6 млн рублей (+30%). Дальше плотной группой идут сразу три модели: Lada Granta, Kia Rio и Mazda CX-5, цены которых выросли на 29%. В декабре 2021-го за «Гранту» в среднем просили 836 тысяч рублей, за «Рио» – 1,5 млн рублей, а за «паркетник» Mazda – 3,2 млн рублей.
Наименьшую прибавку за год эксперты компании «Газпромбанк Автолизинг зафиксировали у Chery Tiggo 7 Pro. «Китаец» подорожал всего на 3% до 1,8 млн рублей. Не слишком существенно выросли цены и у Renault Kaptur – до 1,7 млн рублей (+11%). Lada Vesta попала в середину рейтинга, подорожав «всего» на 18%.
- 910 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 820 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 800 000 РKIA Sportage 2010 в Москве
- 285 000 РKIA Sportage 2003 в Москве
- 350 000 РKIA Sportage 2003 в Москве
- 980 000 РRenault Duster 2013 в Москве
- 1 450 000 РMazda CX-5 2017 в Москве
- 1 170 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 340 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 2 150 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
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