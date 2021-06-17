7 самых быстрых минивенов в истории
Ford S-Max (2006) – 7,9 с
Ford S-Max 2.5 дебютировал в 2006 году. Его оснастили тем же 220-сильным двигателем, что и хот-хэтч Ford Focus ST. В итоге, новый минивен от Ford был способен дать на дороге фору любому «однокласснику». На разгон от 0 до 100 км/ч ему требовалось всего 7,9 секунды. Отличный автомобиль, сочетающий в себе практичность и удовольствие от вождения.
Renault Espace (2002) – 7,9 с
Продажи минивена Renault Espace четвертого поколения начались в 2002 году. Вместительный автомобиль отличался не только изысканным дизайном, но и спортивным характером, выезжая из 8 секунд в классическом спринте 0-100. Конечно, с точки зрения маневренности большому минивену трудно тягаться со спорткарами, но его впечатляющая динамика, безусловно, заслуживает уважения.
Kia Sedona/Carnival (2015) – 7,8 с
Минивен Kia Sedona SXL вмещает 8 человек. Он фантастически практичен и демонстрирует одни из лучших показателей по безопасности и надежности в своем классе. Дополнительное преимущество – 3,3-литровый бензиновый мотор V6, способный развивать 280 л.с. и 336 Нм пикового крутящего момента. С ним минивен тратит на разгон до первой «сотни» всего 7,8 секунды.
Opel Zafira (2009) – 7,2 с
В 2009 году на рынок выпустили «заряженный» минивен Zafira OPC c 2,0-литровым турбомотором мощностью 240 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 320 Нм. С ним 7-местный минивен мог разогнаться с места до 100 км/ч за 7,2 секунды. Стильный, вместительный автомобиль со спортивным характером стал настоящей жемчужиной в своем сегменте. Единственный недостаток – это цена.
Ford S-Max (2015) – 7,1 с
Минивен второго поколения представили осенью 2014 года на автосалоне в Париже. В моторную гамму вошел мощный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Ecoboost, выдававший 240 л.с. и 345 Нм пикового момента. Изначально в Ford заявляли, что минивен способен разогнаться с места до «сотни» за 7,9 секунды. Но владельцы выяснили, что на самом деле динамика автомобиля еще более впечатляющая – 7,1 секунды.
Toyota Sienna (2010) – 6,9 с
Минивен Toyota Sienna сменил поколение в 2010 году, но в 2017-м в моторной гамме появился новый 3,5-литровый бензиновый агрегат V6 с индексом 2GR-FKS. Он работал в паре с 8-диапазонным «автоматом» и развивал 300 л.с. Вместе с новым двигателем минивен получил перенастроенное рулевое управление, что сделало его еще более привлекательным для водителей. Упражнение 0 – 100 км/ч он проделывает за 6,9 секунды.
Mercedes R63 AMG (2007) – 4,6 с
Самый быстрый минивен дебютировал осенью 2006 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Под капотом находится впечатляющий двигатель V8 мощностью 514 л.с. С ним минивен разгоняется с места до «сотни» за 4,6 секунды. Фантастический результат. Это быстрее, чем Porsche Boxster S 2008 года выпуска. Стоил Mercedes R63 AMG немало и продавался плохо. В 2007 году собрали всего 200 экземпляров, а затем модель сняли с производства.
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