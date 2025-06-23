Взгляните на дешевого конкурента Lada Largus за 1,1 млн рублей

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Фото: Wuling

Вслед за патентными изображениями производитель опубликовал официальные фото. Габариты автомобиля: длина – 4910 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1770 мм, колесная база составляет 2910 мм. Для сравнения, наша Lada Largus короче почти на полметра, хотя ее колесная база практически такая же (2905 мм). В зависимости от версии, масса автомобиля может составлять 1610 кг (бензиновая), 1760–1810 кг (электромобиль) и 1818 кг (гибрид).Электрическая версия отличается закрытой формой передней части, тогда как у бензиновой и гибридной версий – крупная многоугольная решетка радиатора. Сзади все три модификации выглядят одинаково: светодиодные фонари повторяют стиль фар головного света. Также Wuling Xingguang 730 получил раздвижные боковые двери и шины 215/55 R17.

Электромобиль получил двигатель модели TZ180XS2A0 мощностью 100 кВт (134 л.с.) и литий-феррофосфатную батарею. Максимальная скорость – 160 км/ч. Версия с ДВС оснащена 1,5-литровым турбомотором на 130 кВт (174 л.с.), развивающим до 180 км/ч. Гибридный вариант комплектуется тем же 1,5-литровым двигателем, но меньшей мощности – 78 кВт (105 л.с.), с максимальной скоростью 170 км/ч. Информации о запасе хода и других технических характеристиках пока нет, однако известно, что гибридная и электрическая версии используют платформу Lingxi Powertrain с напряжением 800 В и интеграцию аккумулятора в конструкцию кузова.

Фото: Wuling

На данный момент Wuling Xingguang 730 позиционируется как флагман бюджетного MPV-сегмента Wuling, который также выпускает такие модели, как Wuling Hongguang, Baojun 730 и Wuling Jiachen. Общие продажи этих моделей превышают 7,8 млн автомобилей. Ожидается, что новый минивэн будет одним из самых доступных и просторных в своем классе, пишет Carnewschina. Его цена не превысит 100 тысяч юаней – около 1,1 млн рублей.

Упомянутые модели: Wuling Xingguang

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