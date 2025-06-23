Взгляните на дешевого конкурента Lada Largus за 1,1 млн рублей
Электрическая версия отличается закрытой формой передней части, тогда как у бензиновой и гибридной версий – крупная многоугольная решетка радиатора. Сзади все три модификации выглядят одинаково: светодиодные фонари повторяют стиль фар головного света. Также Wuling Xingguang 730 получил раздвижные боковые двери и шины 215/55 R17.
Электромобиль получил двигатель модели TZ180XS2A0 мощностью 100 кВт (134 л.с.) и литий-феррофосфатную батарею. Максимальная скорость – 160 км/ч. Версия с ДВС оснащена 1,5-литровым турбомотором на 130 кВт (174 л.с.), развивающим до 180 км/ч. Гибридный вариант комплектуется тем же 1,5-литровым двигателем, но меньшей мощности – 78 кВт (105 л.с.), с максимальной скоростью 170 км/ч. Информации о запасе хода и других технических характеристиках пока нет, однако известно, что гибридная и электрическая версии используют платформу Lingxi Powertrain с напряжением 800 В и интеграцию аккумулятора в конструкцию кузова.
На данный момент Wuling Xingguang 730 позиционируется как флагман бюджетного MPV-сегмента Wuling, который также выпускает такие модели, как Wuling Hongguang, Baojun 730 и Wuling Jiachen. Общие продажи этих моделей превышают 7,8 млн автомобилей. Ожидается, что новый минивэн будет одним из самых доступных и просторных в своем классе, пишет Carnewschina. Его цена не превысит 100 тысяч юаней – около 1,1 млн рублей.
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26.06.2025, 15:20
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Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
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26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
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26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
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Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
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26.06.2025, 09:18
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На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
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