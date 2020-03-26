А знаете, какая Lada – самая дорогая?
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Фото: Lada
Lada Vesta Sport
Правильно: вместо обычной аудиосистемы 4,3'' с монохромным дисплеем, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-картой, AUX, Bluetooth, Hands free и 4-мя динамиками, доступна куда более интересная и продвинутая мультимедийная система с навигацией. Тут уже 7'' цветной дисплей с TouchScreen, а также 6 динамиков. Примочки в виде FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карты, AUX, Bluetooth, Hands free остаются.
Наряду с этим в комплектации «свыше миллиона» есть еще 2 позиции, которые отсутствуют в версии Luxe – обогрев ветрового стекла и камера заднего вида. Все остальное, что называется, по списку…
Lada Vesta SW Cross
Чем богата самая дорогая комплектация? В принципе, много чем. Записываем: боковые подушки безопасности, 3 задних подголовника, иммобилайзер, дневные ходовые огни, «противотуманки» с функцией освещения поворота, технология вспомогательного торможения BAS, электронный контроль устойчивости ESC с возможностью отключения, противобуксовочная система, помощь при трогании на подъеме, датчики дождя и света, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка и прочие системы безопасности.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Lada Largus Cross CNG
Аббревиатура CNG намекает на то, что можно использовать два вида топлива: бензин и сжатый природный газ (метан). Рабочий объем ДВС заводской серии «21129» – 1,6 литра, мощность – 106 л.с. при 5800 об/мин. Пик момента – 148 Нм при 4200 об/мин и 135 Нм при 4200 об/мин. Впрыск топлива – электронный. Подача газа во впускной тракт каждого цилиндра – также с электронным управлением. Коробка – 5-ступенчатая «механика» с передаточным числом главной передачи – 4,2.
Лист комфорт-оборудования чуть короче, чем у Lada Vesta Sport, но и сиротским его не назовешь. Из основных позиций отметим 2 аэрбега, ABS/EBD, 16-дюймовые колеса, защита двигателя и подкапотного пространства, кожаный руль, натяжная полка 300-литрового багажника, ГУР, регулируемая только по высоте рулевая колонка, электростеклоподъемники «по кругу», розетка 12В, задние датчики парковки, кондиционер и пр.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
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