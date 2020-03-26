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26 марта 2020, 09:46

А знаете, какая Lada – самая дорогая?

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Фото: Lada
Естественно, «спортивная» - Vesta Sport. Максимальный ценник на модель превышает психологический рубеж в 1 миллион рублей, и, если верить актуальности официального сайта Lada, точная цифра комплектации Luxe Multimedia составляет 1 078 900 рублей.
А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

Lada Vesta Sport

ВАЗ (Lada) Vesta Sport
От 1.8 л, 145 л.с
Новый от 1 042 900 до 1 078 900 Р
При этом есть более доступная альтернатива в лице Luxe – 893 610 рублей. И там, и там довольно приличный список оборудования, читать который – устанешь. Что их разнит? Прежде всего, то, что заложено в название версии Luxe Multimedia.

Правильно: вместо обычной аудиосистемы 4,3'' с монохромным дисплеем, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-картой, AUX, Bluetooth, Hands free и 4-мя динамиками, доступна куда более интересная и продвинутая мультимедийная система с навигацией. Тут уже 7'' цветной дисплей с TouchScreen, а также 6 динамиков. Примочки в виде FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карты, AUX, Bluetooth, Hands free остаются.

Наряду с этим в комплектации «свыше миллиона» есть еще 2 позиции, которые отсутствуют в версии Luxe – обогрев ветрового стекла и камера заднего вида. Все остальное, что называется, по списку…

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая

 

А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
Движок у Lada Vesta Sport один-одинешенек – 4-цилиндровый 16-клапанный рабочим объемом 1,8 литра мощностью 145 л.с. с многоточечным впрыском горючего, механизмом варьирования фаз газораспределения и 16-клапанным строением ГРМ типа DOHC. Максимальные «лошади» генерируются при 6000 об/мин, при этом показатель крутящего момента составляет 184 Нм при 3600 об/мин. В тандеме с ДВС трудится 5-ступенчатая МКПП с тросовой системой переключения, направляющая запас мощности на передние колеса.

Lada Vesta SW Cross

ВАЗ (Lada) Vesta Cross
От 1.6 л, 113 л.с
Новый от 776 900 до 964 900 Р
У машины 2 место в списке самых дорогих семейства Lada, потому как верхняя ценовая планка (комплектация Luxe Prestige) достигает 1 004 900 рублей. За эти деньги покупателю становится доступным 1,6-литровый 16-клапанный мотор 113 л.с. на «автомате». Та же силовая «спарка», но в более простой версии Comfort, обойдется в 888 900 рублей.

Чем богата самая дорогая комплектация? В принципе, много чем. Записываем: боковые подушки безопасности, 3 задних подголовника, иммобилайзер, дневные ходовые огни, «противотуманки» с функцией освещения поворота, технология вспомогательного торможения BAS, электронный контроль устойчивости ESC с возможностью отключения, противобуксовочная система, помощь при трогании на подъеме, датчики дождя и света, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка и прочие системы безопасности.

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
В интерьере свои сюрпризы: три 12-вольтных розетки, включая багажное отделение, атмосферная подсветка салона, а также мест входа/выхода в передних дверях, двойной пол грузового отделения, центральный подлокотник с боксом, задний подлокотник, кожаный руль, футляр для очков, комбинированная обивка сидений, 3-уровневый подогрев кресел, задние датчики парковки, климат-контроль и пр.

Lada Largus Cross CNG

ВАЗ (Lada) Largus Cross
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 717 000 до 741 000 Р
Это третий по ценовой значимости автомобиль в «вазовском» семействе. У 5-местного пассажирского варианта всего одна комплектация Luxe, один тип силового агрегата и одна стоимость – 962 900 рублей.

Аббревиатура CNG намекает на то, что можно использовать два вида топлива: бензин и сжатый природный газ (метан). Рабочий объем ДВС заводской серии «21129» – 1,6 литра, мощность – 106 л.с. при 5800 об/мин. Пик момента – 148 Нм при 4200 об/мин и 135 Нм при 4200 об/мин. Впрыск топлива – электронный. Подача газа во впускной тракт каждого цилиндра – также с электронным управлением. Коробка – 5-ступенчатая «механика» с передаточным числом главной передачи – 4,2.

Лист комфорт-оборудования чуть короче, чем у Lada Vesta Sport, но и сиротским его не назовешь. Из основных позиций отметим 2 аэрбега, ABS/EBD, 16-дюймовые колеса, защита двигателя и подкапотного пространства, кожаный руль, натяжная полка 300-литрового багажника, ГУР, регулируемая только по высоте рулевая колонка, электростеклоподъемники «по кругу», розетка 12В, задние датчики парковки, кондиционер и пр.

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая

Фото: Lada

А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
А знаете какая Lada самая дорогая
Что Vesta SW Cross, что Largus Cross CNG – эти машины, как правило, присутствуют на дилерских площадках, поэтому ожидать заказа подчас не приходится. С Lada Vesta Sport картина иная – модель идет исключительно под заказ. Срок его исполнения составляет 3-4 недели. Размер вносимой предоплаты – порядка 20 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
Lada Vesta Sport: первые итоги продаж
Артур, похоже на регулятор холостого хода
Сергей
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
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А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Lada Vesta Sport{{model_v2_no_show_6669}} При этом есть более доступная альтернатива в лице Luxe – 893 610 рублей. И там, и там довольно приличный список оборудования, читать который – устанешь. Что их разнит? Прежде всего, то, что заложено в название версии Luxe Multimedia. Правильно: вместо обычной аудиосистемы 4,3'' с монохромным дисплеем, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-картой, AUX, Bluetooth, Hands free и 4-мя динамиками, доступна куда более интересная и продвинутая мультимедийная система с навигацией. Тут уже 7'' цветной дисплей с TouchScreen, а также 6 динамиков. Примочки в виде FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карты, AUX, Bluetooth, Hands free остаются.Наряду с этим в комплектации «свыше миллиона» есть еще 2 позиции, которые отсутствуют в версии Luxe – обогрев ветрового стекла и камера заднего вида. Все остальное, что называется, по списку…{{gallery_1279}} Движок у Lada Vesta Sport один-одинешенек – 4-цилиндровый 16-клапанный рабочим объемом 1,8 литра мощностью 145 л.с. с многоточечным впрыском горючего, механизмом варьирования фаз газораспределения и 16-клапанным строением ГРМ типа DOHC. Максимальные «лошади» генерируются при 6000 об/мин, при этом показатель крутящего момента составляет 184 Нм при 3600 об/мин. В тандеме с ДВС трудится 5-ступенчатая МКПП с тросовой системой переключения, направляющая запас мощности на передние колеса.Lada Vesta SW Cross{{model_v2_no_show_6695}} У машины 2 место в списке самых дорогих семейства Lada, потому как верхняя ценовая планка (комплектация Luxe Prestige) достигает 1 004 900 рублей. За эти деньги покупателю становится доступным 1,6-литровый 16-клапанный мотор 113 л.с. на «автомате». Та же силовая «спарка», но в более простой версии Comfort, обойдется в 888 900 рублей.Чем богата самая дорогая комплектация? В принципе, много чем. Записываем: боковые подушки безопасности, 3 задних подголовника, иммобилайзер, дневные ходовые огни, «противотуманки» с функцией освещения поворота, технология вспомогательного торможения BAS, электронный контроль устойчивости ESC с возможностью отключения, противобуксовочная система, помощь при трогании на подъеме, датчики дождя и света, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка и прочие системы безопасности.{{gallery_1807}} В интерьере свои сюрпризы: три 12-вольтных розетки, включая багажное отделение, атмосферная подсветка салона, а также мест входа/выхода в передних дверях, двойной пол грузового отделения, центральный подлокотник с боксом, задний подлокотник, кожаный руль, футляр для очков, комбинированная обивка сидений, 3-уровневый подогрев кресел, задние датчики парковки, климат-контроль и пр. Lada Largus Cross CNG{{model_v2_no_show_6855}} Это третий по ценовой значимости автомобиль в «вазовском» семействе. У 5-местного пассажирского варианта всего одна комплектация Luxe, один тип силового агрегата и одна стоимость – 962 900 рублей. Аббревиатура CNG намекает на то, что можно использовать два вида топлива: бензин и сжатый природный газ (метан). Рабочий объем ДВС заводской серии «21129» – 1,6 литра, мощность – 106 л.с. при 5800 об/мин. Пик момента – 148 Нм при 4200 об/мин и 135 Нм при 4200 об/мин. Впрыск топлива – электронный. Подача газа во впускной тракт каждого цилиндра – также с электронным управлением. Коробка – 5-ступенчатая «механика» с передаточным числом главной передачи – 4,2. Лист комфорт-оборудования чуть короче, чем у Lada Vesta Sport, но и сиротским его не назовешь. Из основных позиций отметим 2 аэрбега, ABS/EBD, 16-дюймовые колеса, защита двигателя и подкапотного пространства, кожаный руль, натяжная полка 300-литрового багажника, ГУР, регулируемая только по высоте рулевая колонка, электростеклоподъемники «по кругу», розетка 12В, задние датчики парковки, кондиционер и пр. {{gallery_1985}} Что Vesta SW Cross, что Largus Cross CNG – эти машины, как правило, присутствуют на дилерских площадках, поэтому ожидать заказа подчас не приходится. С Lada Vesta Sport картина иная – модель идет исключительно под заказ. Срок его исполнения составляет 3-4 недели. Размер вносимой предоплаты – порядка 20 000 рублей.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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