Alfa Romeo представила потрясающий суперкар мощностью свыше 600 сил
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Версия с ДВС развивает 629 сил, как Maserati MC20, с которым новинка разделяет большую часть своего оборудования, включая компоненты шасси. В паре с мотором работает 8-ступенчатая роботизированная «коробка» с двойным сцеплением и электронный самоблокирующийся дифференциал. Об электрической версии известно лишь, что она развивает 760 сил и обеспечивает запас хода до 450 километров.
Водители смогут выбирать из двух ездовых режимов. Первый, Strada (Дорога), делает автомобиль максимально комфортным и плавным благодаря двухрычажной активной подвеске, а выхлоп остается тихим, если обороты находятся в переделах 5000 об/мин. Второй режим Pista (Трек) раскрывает рычание мотора, педали становятся более чувствительными, а подвеска – намного жестче, отдавая приоритет управляемости над комфортом.
Тираж Alfa Romeo 33 Stradale ограничили всего 33 экземплярами, и все они уже распроданы. Покупателям предоставили широкие возможности для персонализации своих суперкаров, поэтому можно с уверенностью сказать, что не будет двух абсолютно идентичных экземпляров. Цены официально не называют, но по оценкам экспертов, каждый автомобиль стоит более 1 млн долларов.
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В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
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05.09.2023, 13:18
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На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
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