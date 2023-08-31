Alfa Romeo представила потрясающий суперкар мощностью свыше 600 сил

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Классический Alfa Romeo Tipo 33 и его дорожная версия 33 Stradale послужили вдохновением для создания новейшего суперкара Alfa Romeo. Новый 33 Stradale, несмотря на всю мощь и динамику, адаптирован для дорог общего пользования и предлагается либо с битурбомотором V6, либо с полностью электрической силовой установкой. Обе версии смогут разогнаться до 333 км/ч. На спринт 0-100 они тратят менее 3 секунд.

Версия с ДВС развивает 629 сил, как Maserati MC20, с которым новинка разделяет большую часть своего оборудования, включая компоненты шасси. В паре с мотором работает 8-ступенчатая роботизированная «коробка» с двойным сцеплением и электронный самоблокирующийся дифференциал. Об электрической версии известно лишь, что она развивает 760 сил и обеспечивает запас хода до 450 километров.

Фото: Alfa Romeo

Водители смогут выбирать из двух ездовых режимов. Первый, Strada (Дорога), делает автомобиль максимально комфортным и плавным благодаря двухрычажной активной подвеске, а выхлоп остается тихим, если обороты находятся в переделах 5000 об/мин. Второй режим Pista (Трек) раскрывает рычание мотора, педали становятся более чувствительными, а подвеска – намного жестче, отдавая приоритет управляемости над комфортом.

Оригинальный Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года выпуска. Фото: Alfa Romeo

Тираж Alfa Romeo 33 Stradale ограничили всего 33 экземплярами, и все они уже распроданы. Покупателям предоставили широкие возможности для персонализации своих суперкаров, поэтому можно с уверенностью сказать, что не будет двух абсолютно идентичных экземпляров. Цены официально не называют, но по оценкам экспертов, каждый автомобиль стоит более 1 млн долларов.

Упомянутые модели: Alfa Romeo 33 (от 25 000 Р )

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