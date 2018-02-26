26 февраля 2018, 18:05
Alpina представила дизельный XD3
Баварское тюнинг-ателье Alpina представило свой взгляд на X3 нового поколения и экологию. Кроссовер XD3 получил 333-сильный дизель, новую подвеску и 22-дюймовые колесные диски.
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Автомобиль получил 8-диапазонную автоматическую коробку и немного модифицированную систему полного привода BMW xDrive. Спортивная подвеска включает управляемые электроникой амортизаторы и самоблокирующийся дифференциал задней оси. Базовое оснащение подразумевает 20-дюймовые колесный диски, но опционально можно заказать легкие 22-дюймовые «катки».
Новинку наверняка покажут в Женеве. Заказы на Alpina XD3 начнут принимать ближе к лету, а первые экземпляры прибудут к своим владельцам в начале 2019 года. В прошлом году Ателье представило на Женевском автосалоне седан Alpina B5 Bi-Turbo, а в сентябре показало дизельную версию Alpina D5 S, оснащенную 326-сильным мотором.
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Отзывы по теме
Отличный автомобиль, ни разу не пожалел о том что купил его в своё время! Не слушайте тех, кто говорит об Альпине плохо, это полный бред.
У меня Форд Фокус, 2013 годы выпуска. Машина хорошая, жаловаться на неё я не стану. Потому что за пять лет эксплуатации верой и правдой техника служит мне безотказно. Ремонтирую свою машину сам, в чужие руки свое сокровище отдать у меня не получается. Сейчас хочу уточнить у знающих людей. У меня не переключается ...
Забыл сказать, что пробовал еще менять топливный фильтр, но также не помогло. Может быть его настроить как-то нужно было, а не просто тупо менять?
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