26 февраля 2018, 18:05

Alpina представила дизельный XD3

Баварское тюнинг-ателье Alpina представило свой взгляд на X3 нового поколения и экологию. Кроссовер XD3 получил 333-сильный дизель, новую подвеску и 22-дюймовые колесные диски.
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  Alpina представила дизельный XD3 Alpina Alpina представила дизельный XD3 Alpina Alpina представила дизельный XD3 Alpina Alpina представила дизельный XD3 Alpina Alpina представила дизельный XD3
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Дизельные двигатели считаются одними из самых неэкологичных. Однако они, по-прежнему, пользуются популярностью в Европе. В Alpina решили оснастить новый кроссовер X3 форсированной 3-литровой би турбо «шестеркой». Инженерам удалось увеличить мощность со стандартных 249 до 333 лошадиных сил. Крутящий момент при этом вырос с 620 до 700 Нм. Благодаря чему время разгона от нуля до сотни сократилось почти на секунду и теперь составляет 4,9 секунд. Alpina XD3 – один из самых быстрых внедорожников на сегодня. Он даже быстрее, чем хэтчбек VW Golf GTI. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 254 км/ч. Расход топлива составляет около 9 литров на 100 км пути. Уровень выбросов СО2 – 238 грамм на километр (при европейской норме 130 г/км).

Автомобиль получил 8-диапазонную автоматическую коробку и немного модифицированную систему полного привода BMW xDrive. Спортивная подвеска включает управляемые электроникой амортизаторы и самоблокирующийся дифференциал задней оси. Базовое оснащение подразумевает 20-дюймовые колесный диски, но опционально можно заказать легкие 22-дюймовые «катки».

Новинку наверняка покажут в Женеве. Заказы на Alpina XD3 начнут принимать ближе к лету, а первые экземпляры прибудут к своим владельцам в начале 2019 года. В прошлом году Ателье представило на Женевском автосалоне седан Alpina B5 Bi-Turbo, а в сентябре показало дизельную версию Alpina D5 S, оснащенную 326-сильным мотором.
Дизайн и тюнинг Альпина
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Отзывы по теме
Форум Alpina D3
Отличный автомобиль, ни разу не пожалел о том что купил его в своё время! Не слушайте тех, кто говорит об Альпине плохо, это полный бред.
jaffilm
Не переключается передача, сцепление
У меня Форд Фокус, 2013 годы выпуска. Машина хорошая, жаловаться на неё я не стану. Потому что за пять лет эксплуатации верой и правдой техника служит мне безотказно. Ремонтирую свою машину сам, в чужие руки свое сокровище отдать у меня не получается. Сейчас хочу уточнить у знающих людей. У меня не переключается ...
Руслан Фоменко
ВАЗ 2107 карбюратор дергается при разгоне
Забыл сказать, что пробовал еще менять топливный фильтр, но также не помогло. Может быть его настроить как-то нужно было, а не просто тупо менять?
DenisVoide
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Alpina представила дизельный XD3
{{material_118301}}Дизельные двигатели считаются одними из самых неэкологичных. Однако они, по-прежнему, пользуются популярностью в Европе. В Alpina решили оснастить новый кроссовер X3 форсированной 3-литровой би турбо «шестеркой». Инженерам удалось увеличить мощность со стандартных 249 до 333 лошадиных сил. Крутящий момент при этом вырос с 620 до 700 Нм. Благодаря чему время разгона от нуля до сотни сократилось почти на секунду и теперь составляет 4,9 секунд. Alpina XD3 – один из самых быстрых внедорожников на сегодня. Он даже быстрее, чем хэтчбек VW Golf GTI. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 254 км/ч. Расход топлива составляет около 9 литров на 100 км пути. Уровень выбросов СО2 – 238 грамм на километр (при европейской норме 130 г/км).Автомобиль получил 8-диапазонную автоматическую коробку и немного модифицированную систему полного привода BMW xDrive. Спортивная подвеска включает управляемые электроникой амортизаторы и самоблокирующийся дифференциал задней оси. Базовое оснащение подразумевает 20-дюймовые колесный диски, но опционально можно заказать легкие 22-дюймовые «катки».Новинку наверняка покажут в Женеве. Заказы на Alpina XD3 начнут принимать ближе к лету, а первые экземпляры прибудут к своим владельцам в начале 2019 года. В прошлом году Ателье представило на Женевском автосалоне седан Alpina B5 Bi-Turbo, а в сентябре показало дизельную версию Alpina D5 S, оснащенную 326-сильным мотором.
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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