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8 ноября 2019, 17:08

Audi A6 и A7 обзаведутся в России новыми 190-сильными моторами

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Фото: hype.ru
Компания Audi сертифицировала в России новые модификации седана Audi A6 и лифтбека A7. Автомобили получат более доступные версии с 2,0-литровым бензиновым мотором дефорсированным с 245 до 190 сил. Моторная гамма Audi A6 пополнится также 190-сильным дизелем.
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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на новую модификацию седана Audi A6. Если раньше седаны предлагались ...
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Audi постепенно расширяет список модификаций седана Audi A6 и лифтбека A7. Сначала клиентам предложили топовые автомобили с 340-сильными бензиновыми «турбошестерками» 3.0 TSFI. В июне нынешнего года дилеры начали принимать заказы на версию 45 TFSI quattro с 2,0-литровым турбомотором отдачей 245 л.с. (370 л.с.). Сейчас сертифицировали менее мощный вариант того же агрегата – 190 сил и 320 Нм.

Кроме того, в Россию привезут дизельные седаны Audi A6, оснащенные 2,0-литровыми моторами, которые выдают 190 л.с. и 400 Нм пикового крутящего момента. И бензиновые, и дизельные двигатели работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» S tronic и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. Соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) уже вступило в силу, но первые поставки ожидаются ближе к весне.

Сейчас в салонах российских дилеров седаны Audi A6 с 245-сильным бензиновым двигателем стоят минимум 3,3 млн рублей. За базовый лифтбек Audi A7 просят минимум 4,06 млн рублей.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
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Audi A6 и A7 обзаведутся в России новыми 190-сильными моторами
{{material_126748}}Audi постепенно расширяет список модификаций седана Audi A6 и лифтбека A7. Сначала клиентам предложили топовые автомобили с 340-сильными бензиновыми «турбошестерками» 3.0 TSFI. В июне нынешнего года дилеры начали принимать заказы на версию 45 TFSI quattro с 2,0-литровым турбомотором отдачей 245 л.с. (370 л.с.). Сейчас сертифицировали менее мощный вариант того же агрегата – 190 сил и 320 Нм.Кроме того, в Россию привезут дизельные седаны Audi A6, оснащенные 2,0-литровыми моторами, которые выдают 190 л.с. и 400 Нм пикового крутящего момента. И бензиновые, и дизельные двигатели работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» S tronic и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. Соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) уже вступило в силу, но первые поставки ожидаются ближе к весне.Сейчас в салонах российских дилеров седаны Audi A6 с 245-сильным бензиновым двигателем стоят минимум 3,3 млн рублей. За базовый лифтбек Audi A7 просят минимум 4,06 млн рублей.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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