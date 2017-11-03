Audi RS 4 Avant: ждем в России
Автомобиль лишился прежней 4,2-литровой «восьмерки», на место которого пришел 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбинами. Данный мотор разрабатывался инженерами Audi совместно со специалистами Porsche. Первой моделью, получивший этот агрегат, стало «горячее» купе RS5. Как и у RS4 Avant прошлой генерации, силовая отдача составляет 450 л.с., а вот крутящий момент увеличился на 170 Нм и стал равен 600 Нм.
Двигатель сопряжен с 8-скоростной автоматической коробкой передач, которая предусматривает переключение ступеней с помощью подрулевых «лепестков». Также трансмиссия представлена системой полного привода quattro.
Данная техническая «начинка» позволяет универсалу развивать скорость с нуля до 100 км/ч за 4,1 секунды, что на 0,6 секунды быстрее прошлого поколения. Электронный ограничитель скорости зафиксирован на отметке 250 км/ч. Но если будущий владелец установит опциональный пакет RS dynamics, максимально допустимая скорость увеличится до 280 км/ч.
Европейским покупателям новинка доступна по цене от 79 800 евро, что в переводе на российскую валюту составляет 5 430 000 рублей. У российских дилеров модель появится в первой половине 2018 года.
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