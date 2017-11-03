3 ноября 2017, 11:18

Audi RS 4 Avant: ждем в России

Немецкий автопроизводитель Audi объявил европейский старт продаж нового поколения RS 4 Avant. Покупателям Старого света модель доступна со 2 ноября текущего года. Также компания обозначила сроки появления новинки в России.
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  Audi RS 4 Avant: ждем в России Audi RS4 Audi RS 4 Avant: ждем в России Audi RS4 Audi RS 4 Avant: ждем в России Audi RS4 Audi RS 4 Avant: ждем в России Audi RS4 Audi RS 4 Avant: ждем в России Audi RS4 Audi RS 4 Avant: ждем в России
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Audi RS4
Выпускается с 1999 г.
Новый 4 700 000 Р
Отзывов: 1
Впервые марка показала «заряженный» универсал Audi RS 4 Avant в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Передняя часть автомобиля получила массивные воздухозаборники и характерную радиаторную решетку Singleframe. Также в список оснащения входят матричные светодиодные фары головного света с затемненной окантовкой. В задней части кузова находится диффузор RS, «спортивное» антикрыло и патрубки выхлопной системы овальной формы.

Автомобиль лишился прежней 4,2-литровой «восьмерки», на место которого пришел 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбинами. Данный мотор разрабатывался инженерами Audi совместно со специалистами Porsche. Первой моделью, получивший этот агрегат, стало «горячее» купе RS5. Как и у RS4 Avant прошлой генерации, силовая отдача составляет 450 л.с., а вот крутящий момент увеличился на 170 Нм и стал равен 600 Нм.

Двигатель сопряжен с 8-скоростной автоматической коробкой передач, которая предусматривает переключение ступеней с помощью подрулевых «лепестков». Также трансмиссия представлена системой полного привода quattro.

Данная техническая «начинка» позволяет универсалу развивать скорость с нуля до 100 км/ч за 4,1 секунды, что на 0,6 секунды быстрее прошлого поколения. Электронный ограничитель скорости зафиксирован на отметке 250 км/ч. Но если будущий владелец установит опциональный пакет RS dynamics, максимально допустимая скорость увеличится до 280 км/ч.

Европейским покупателям новинка доступна по цене от 79 800 евро, что в переводе на российскую валюту составляет 5 430 000 рублей. У российских дилеров модель появится в первой половине 2018 года.

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Audi RS 4 Avant: ждем в России
{{model_95}}Впервые марка показала «заряженный» универсал Audi RS 4 Avant в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Передняя часть автомобиля получила массивные воздухозаборники и характерную радиаторную решетку Singleframe. Также в список оснащения входят матричные светодиодные фары головного света с затемненной окантовкой. В задней части кузова находится диффузор RS, «спортивное» антикрыло и патрубки выхлопной системы овальной формы.Автомобиль лишился прежней 4,2-литровой «восьмерки», на место которого пришел 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбинами. Данный мотор разрабатывался инженерами Audi совместно со специалистами Porsche. Первой моделью, получивший этот агрегат, стало «горячее» купе RS5. Как и у RS4 Avant прошлой генерации, силовая отдача составляет 450 л.с., а вот крутящий момент увеличился на 170 Нм и стал равен 600 Нм.Двигатель сопряжен с 8-скоростной автоматической коробкой передач, которая предусматривает переключение ступеней с помощью подрулевых «лепестков». Также трансмиссия представлена системой полного привода quattro.Данная техническая «начинка» позволяет универсалу развивать скорость с нуля до 100 км/ч за 4,1 секунды, что на 0,6 секунды быстрее прошлого поколения. Электронный ограничитель скорости зафиксирован на отметке 250 км/ч. Но если будущий владелец установит опциональный пакет RS dynamics, максимально допустимая скорость увеличится до 280 км/ч.Европейским покупателям новинка доступна по цене от 79 800 евро, что в переводе на российскую валюту составляет 5 430 000 рублей. У российских дилеров модель появится в первой половине 2018 года.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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