Безработный сибиряк на BMW без номеров устроил ночной дрифт в центре Петербурга: его нашли и наказали
Фото: Невские новости
Сотрудники полиции изучили данные с камер наблюдения и нашли одного из участников заезда несмотря на то, что номерных знаков на его зеленом BMW не было. Нарушителем оказался 24-летний безработный житель Красноярска. Его доставили в отделение, составили 11 административных протоколов за нарушения ПДД, а автомобиль арестовали. Полицейские заподозрили, что номера на агрегатах автомобиля могут быть поддельными, их подлинность должна установить экспертиза. По аналогичной схеме без колес оставили блогера Арчи, который прославился агрессивными «шашками» в плотном потоке. Очередь на экспертизу большая, и он ждет свой автомобиль уже месяц.
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