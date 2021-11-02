Блогер рассказал, почему автопроизводители больше не хотят выпускать малолитражки
Фото: youtube.com / Carwow
Мэт Уотсон из CarWow объяснил, почему большинство автопроизводителей отказываются от дешевых автомобилей. Все просто. Норма прибыли от небольших малолитражек мизерная. Чтобы окупить производство, компании должны продавать их миллионными тиражами. Поэтому на смену компактным машинам с ДВС приходят электрокары или небольшие кроссоверы. Стоят и те, и другие ощутимо дороже, а значит и прибыли приносят больше. Десять лет назад на SUV-сегмент приходилось лишь 7% продаж, сегодня кроссоверы и внедорожники занимают половину рынка.
В конце концов, люди со средними доходами и молодые водители по всему миру будут вынуждены искать доступные автомобили на вторичном рынке, что приведет к еще большему росту цен в этом сегменте.
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