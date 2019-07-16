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16 июля 2019, 00:40

BMW M5 заступила на службу в полицию

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Полицейский автопарк в австралийской Виктории пополнился новым автомобилем BMW. Компанию седанам BMW 530d составил «заряженный» BMW M5, оснащенный 4,4-литровым мотором V8 мощностью 625 л.с.
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
BMW M5 заступила на службу в полицию
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Ловить нарушителей на новеньком мощном BMW M5 Competition, наверное, одно удовольствие! Да и немногие автомобили смогут от него уйти. Разгон с места до «сотни» занимает не более 3,3 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке в 250 км/ч, но полицейский автомобиль с опциональным пакетом M Driver отодвигает эту отсечку до 305 км/ч. И все благодаря мощной битурбо «восьмерке» объемом 4,4 литра, которая выдает 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive.

Седан BMW M5 Competition одели в полицейскую ливрею, установили мигалки на крыше и проблесковые маячки в боковых воздухозаборниках, а также по бокам от номерного знака. Автомобиль поступит на службу в дорожный патруль. В Австралии BMW M5 Competition стоит почти 230 тысяч австралийских долларов (или 10,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Но фактически местные власти пока ничего не потратили на автомобиль. Австралийское подразделение BMW передало седан полиции на год на правах аренды. Сумма сделки не разглашается, но в любом случае – это неплохая реклама для баварской марки.

Дороги Виктории уже патрулируют несколько дизельных седанов BMW 530d. Они произвели на полицейских настолько сильное впечатление сочетанием мощности, комфорта, динамики и экономичности, что власти решились взять еще более мощную модель.

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BMW M5 заступила на службу в полицию
{{material_126674}}Ловить нарушителей на новеньком мощном BMW M5 Competition, наверное, одно удовольствие! Да и немногие автомобили смогут от него уйти. Разгон с места до «сотни» занимает не более 3,3 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке в 250 км/ч, но полицейский автомобиль с опциональным пакетом M Driver отодвигает эту отсечку до 305 км/ч. И все благодаря мощной битурбо «восьмерке» объемом 4,4 литра, которая выдает 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive.Седан BMW M5 Competition одели в полицейскую ливрею, установили мигалки на крыше и проблесковые маячки в боковых воздухозаборниках, а также по бокам от номерного знака. Автомобиль поступит на службу в дорожный патруль. В Австралии BMW M5 Competition стоит почти 230 тысяч австралийских долларов (или 10,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Но фактически местные власти пока ничего не потратили на автомобиль. Австралийское подразделение BMW передало седан полиции на год на правах аренды. Сумма сделки не разглашается, но в любом случае – это неплохая реклама для баварской марки.Дороги Виктории уже патрулируют несколько дизельных седанов BMW 530d. Они произвели на полицейских настолько сильное впечатление сочетанием мощности, комфорта, динамики и экономичности, что власти решились взять еще более мощную модель.
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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