16 июля 2019, 00:40
BMW M5 заступила на службу в полицию
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Полицейский автопарк в австралийской Виктории пополнился новым автомобилем BMW. Компанию седанам BMW 530d составил «заряженный» BMW M5, оснащенный 4,4-литровым мотором V8 мощностью 625 л.с.
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Седан BMW M5 Competition одели в полицейскую ливрею, установили мигалки на крыше и проблесковые маячки в боковых воздухозаборниках, а также по бокам от номерного знака. Автомобиль поступит на службу в дорожный патруль. В Австралии BMW M5 Competition стоит почти 230 тысяч австралийских долларов (или 10,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Но фактически местные власти пока ничего не потратили на автомобиль. Австралийское подразделение BMW передало седан полиции на год на правах аренды. Сумма сделки не разглашается, но в любом случае – это неплохая реклама для баварской марки.
Дороги Виктории уже патрулируют несколько дизельных седанов BMW 530d. Они произвели на полицейских настолько сильное впечатление сочетанием мощности, комфорта, динамики и экономичности, что власти решились взять еще более мощную модель.
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