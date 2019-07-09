9 июля 2019, 14:08
BMW начала производство новой «копейки»
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На заводе BMW в Лейпциге стартовало серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения. На этом же предприятии выпускались предыдущие два поколения автомобиля.
Известно, что в топовом исполнении M135i xDrive под капотом машины окажется 2-литровый 4-цилиндровый наддувный двигатель с отдачей 306 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Это самая мощная серийная «четверка» в истории баварского автопроизводителя. В качестве трансмиссии выступит 8-диапазонный «автомат».
На первом этапе завод BMW будет выпускать до 600 машин ежедневно. Самым первым автомобилем стал хэтчбек в модификации 118i с бензиновым двигателем, синим цветом кузова и спортивным.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
Почти весь С-класс влезет
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