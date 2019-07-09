9 июля 2019, 14:08

BMW начала производство новой «копейки»

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На заводе BMW в Лейпциге стартовало серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения. На этом же предприятии выпускались предыдущие два поколения автомобиля.

BMW 1
Выпускается с 1992 г.
Отзывов: 9
Модель построена на модульной платформе FAAR, которая также лежит в основе кроссоверов BMW X1 и Х2, а также MINI Countryman. Архитектура имеет поперечное расположение мотора и привод на переднюю ось. Таким образом, впервые в истории баварская «копейка» станет переднеприводной.

Известно, что в топовом исполнении M135i xDrive под капотом машины окажется 2-литровый 4-цилиндровый наддувный двигатель с отдачей 306 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Это самая мощная серийная «четверка» в истории баварского автопроизводителя. В качестве трансмиссии выступит 8-диапазонный «автомат».

На первом этапе завод BMW будет выпускать до 600 машин ежедневно. Самым первым автомобилем стал хэтчбек в модификации 118i с бензиновым двигателем, синим цветом кузова и спортивным.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
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имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
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BMW начала производство новой «копейки»
{{model_125}}Модель построена на модульной платформе FAAR, которая также лежит в основе кроссоверов BMW X1 и Х2, а также MINI Countryman. Архитектура имеет поперечное расположение мотора и привод на переднюю ось. Таким образом, впервые в истории баварская «копейка» станет переднеприводной.Известно, что в топовом исполнении M135i xDrive под капотом машины окажется 2-литровый 4-цилиндровый наддувный двигатель с отдачей 306 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Это самая мощная серийная «четверка» в истории баварского автопроизводителя. В качестве трансмиссии выступит 8-диапазонный «автомат».На первом этапе завод BMW будет выпускать до 600 машин ежедневно. Самым первым автомобилем стал хэтчбек в модификации 118i с бензиновым двигателем, синим цветом кузова и спортивным.
2019-07-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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