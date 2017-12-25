25 декабря 2017, 14:49

Brilliance запускает спецпредложения на кроссовер V5

Brilliance продлевает специальные предложения на автомобили V5 предыдущего поколения до конца февраля 2018 года. В рамках акции действуют специальные розничные цены. Стартовая стоимость вседорожника составляет 726 900 рублей.
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Brilliance запускает спецпредложения на кроссовер V5 Brilliance V5

Brilliance V5
Выпускается с 2014 г.
Новый от 683 900 до 791 900 Р
Отзывов: 2
Также, покупателей любого кроссовера Brilliance V5 получают комплект зимних шин в подарок. С августа этого  в России представлен обновленный вариант модели с турбированным двигателем. Эта машина предлагается в нашей стране только с автоматической 5-ступенчатой КПП, в двух комплектациях Sport и Deluxe. На новую модель действует специальное кредитное предложение: минимальная процентная ставка составляет 7,9%.

 А с 25 декабря компания запускает и новую программу «Brilliance Trade-In». При покупке V5 1.5T клиент сдает свой автомобиль с пробегом любой марки в качестве первого взноса при покупке новой машины и получает фиксированную скидку в размере 50 000 рублей от розничной цены нового вседорожника.

Таким образом, стоимость кроссовер V5 с турбированным двигателем 1.5Т по программе составит 999 000 рублей в комплектации Sport и 1 049 999 рублей в исполнении Deluxe.

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Отзывы по теме
Тест Brilliance V5: баварский костюм
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Илья
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Отзыв о Brilliance BS6 2007 года
Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
dnestr200
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Brilliance запускает спецпредложения на кроссовер V5
{{model_3364}} Также, покупателей любого кроссовера Brilliance V5 получают комплект зимних шин в подарок. С августа этого  в России представлен обновленный вариант модели с турбированным двигателем. Эта машина предлагается в нашей стране только с автоматической 5-ступенчатой КПП, в двух комплектациях Sport и Deluxe. На новую модель действует специальное кредитное предложение: минимальная процентная ставка составляет 7,9%. А с 25 декабря компания запускает и новую программу «Brilliance Trade-In». При покупке V5 1.5T клиент сдает свой автомобиль с пробегом любой марки в качестве первого взноса при покупке новой машины и получает фиксированную скидку в размере 50 000 рублей от розничной цены нового вседорожника. Таким образом, стоимость кроссовер V5 с турбированным двигателем 1.5Т по программе составит 999 000 рублей в комплектации Sport и 1 049 999 рублей в исполнении Deluxe.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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