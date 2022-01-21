Bugatti прекратила продажу автомобилей: свободных машин больше нет
Чтобы отпраздновать продажу 500 автомобилей Chiron, компания выпустила фотосет с подробным описанием некоторых пожеланий заказчиков, которые отразились на каждой модели. Можно с уверенностью сказать, что каждая модель Chiron уникальна и отличается от других. При этом важно помнить, что Bugatti не всегда был таким гигантом, производящим эксклюзивные гиперкары, каким он является сегодня.
Компания Bugatti была названа в честь французского энтузиаста гонок итальянского происхождения Этторе Бугатти. С тех пор компания несколько раз банкротилась, возрождалась, снова банкротилась, а затем снова воскресала. И все это в течение всего 100 лет.
Конечно, гарантии того, что Chiron добьется беспрецедентного успеха и станет самым быстрым и узнаваемым гиперкаром в мире, не было. Однако, в Bugatti уверены: человек, в честь которого названа компания, был бы счастлив узнать, что его имя было на столь впечатляющем автомобиле. На днях стало известно, что несколько моделей Bugatti Chiron готовы приобрести самые известные музеи со всего мира.
Напомним выдающиеся характеристики автомобиля: суперкар имеет бензиновый ДВС W16 c четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1 500 лошадиных сил, а у модели Super Sport мотор способен выдать 1 600 «лошадей». Привод автомобиля – полный. Стоимость Bugatti Chiron начиналась от 2,7 миллионов евро или около 234,5 миллионов рублей. Преемника у спорткара пока нет.
Комплектации и технические характеристики
|Bugatti Chiron 8.0 АМТ 4х4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|1500
|Объем двигателя
|7993
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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