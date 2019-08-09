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9 августа 2019, 08:35

Chery оставит Tiggo 5 в России

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В открытой базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Chery Tiggo 5. Если раньше дилеры распродавали автомобили, собранные на заводе Derways в Черкесске, то сейчас их будут возить прямиком из Китая.
Chery оставит Tiggo 5 в России

фото пользователя 110km

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Еще в прошлом году кроссоверы Chery Tiggo 5 выпускали в Черкесске. Сейчас завод Derways переживает трудные времена. Производство обещают реанимировать, но пока конвейер стоит. До последнего времени дилеры Chery распродавали оставшиеся кроссоверы Tiggo 5 российской сборки. Об этом свидетельствует резкое падение продаж некогда флагманской модели марки. По данным портала «Китайские автомобили», в январе 2019 года в России было реализовано 126 кроссоверов Tiggo 5. А затем с февраля по июнь продажи снижались каждый месяц: 68, 36, 19, 11 и 9 автомобилей.

Согласно обновленному ОТТС, Chery Tiggo 5 будут возить в Россию из Китая. Остальные характеристики кроссовера не изменились. Напомним, его габариты: 4 506 мм х 1 841 мм х 1 740 мм, колесная база - 2 610 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Автомобиль по-прежнему оснащается бензиновым 2,0-литровым «атмосферником», который выдает 136 л.с. и 182 Нм крутящего момента. Трансмиссия: 5-ступенчатая «механика» или вариатор, привод – только передний.

В списке стандартного оборудования зафиксирован кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, аудиосистема и система ЭРА-ГЛОНАСС. В более «богатых» комплектациях появляется люк с электроприводом, камера заднего вида и электронные системы безопасности. Сейчас на официальном сайте Chery кроссовер Tiggo 5 предлагается в 4 комплектациях по цене от 999 900 рублей до 1 299 900 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Как поменять сцепление не снимая коробки Chery Tiggo 5
Цитата:| Кому: Aptem35123 Полностью согласен с ребятами. Без снятия коробки поменять не получится. При этом любая ошибка в демонтаже и обратном монтаже может привести к нереальным последствиям и попаданием на реальные деньги. Хотя у меня сосед поменял сам, правда потратил на это один световой день и ...
Николай Горбарук
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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Chery оставит Tiggo 5 в России
{{material_117961}}Еще в прошлом году кроссоверы Chery Tiggo 5 выпускали в Черкесске. Сейчас завод Derways переживает трудные времена. Производство обещают реанимировать, но пока конвейер стоит. До последнего времени дилеры Chery распродавали оставшиеся кроссоверы Tiggo 5 российской сборки. Об этом свидетельствует резкое падение продаж некогда флагманской модели марки. По данным портала «Китайские автомобили», в январе 2019 года в России было реализовано 126 кроссоверов Tiggo 5. А затем с февраля по июнь продажи снижались каждый месяц: 68, 36, 19, 11 и 9 автомобилей.Согласно обновленному ОТТС, Chery Tiggo 5 будут возить в Россию из Китая. Остальные характеристики кроссовера не изменились. Напомним, его габариты: 4 506 мм х 1 841 мм х 1 740 мм, колесная база - 2 610 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Автомобиль по-прежнему оснащается бензиновым 2,0-литровым «атмосферником», который выдает 136 л.с. и 182 Нм крутящего момента. Трансмиссия: 5-ступенчатая «механика» или вариатор, привод – только передний.В списке стандартного оборудования зафиксирован кондиционер, электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, аудиосистема и система ЭРА-ГЛОНАСС. В более «богатых» комплектациях появляется люк с электроприводом, камера заднего вида и электронные системы безопасности. Сейчас на официальном сайте Chery кроссовер Tiggo 5 предлагается в 4 комплектациях по цене от 999 900 рублей до 1 299 900 рублей.
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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