28 августа 2019, 00:34
Chery вновь обновила Tiggo 3
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Кроссовер Chery Tiggo 3 выпускается с 2005 года. За это время автомобиль успел пережить несколько модернизаций. В ходе нынешнего рестайлинга модели слегка скорректировали решетку радиатора, обновили отделку салона и дизайн колесных дисков, а также заменили мотор. Цены в Китае стартуют от 8 400 долларов.
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Покупателям предложат новый вариант отделки салона с коричневой обивкой сидений и декоративными «медными» вставками. На смену ГУРу пришел электрический усилитель, а на самом руле появились новые кнопки. Система стабилизации вошла в список базового оснащения. Для Chery Tiggo 3, продающихся сейчас в России, она недоступна даже в качестве опции.
Под капотом на смену 1,6-литровому бензиновому агрегату мощностью 126 л.с. пришел двигатель объемом 1,5 литра (116 л.с.), который сочетается исключительно с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом. Версий с вариатором в Китае больше не будет. Цены начинаются от 8 400 долларов (или от 559 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу). В России рестайлинговый Chery Tiggo 3 появится еще не скоро.
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