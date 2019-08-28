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28 августа 2019, 00:34

Chery вновь обновила Tiggo 3

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Кроссовер Chery Tiggo 3 выпускается с 2005 года. За это время автомобиль успел пережить несколько модернизаций. В ходе нынешнего рестайлинга модели слегка скорректировали решетку радиатора, обновили отделку салона и дизайн колесных дисков, а также заменили мотор. Цены в Китае стартуют от 8 400 долларов.
Chery вновь обновила Tiggo 3

 

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Изначально Chery Tiggo 3 был очень похож на Toyota RAV4 второго поколения и немного спереди - на «вторую» Honda CR-V. Но в течение прошедших с того момента 14 лет кроссовер начал постепенно обретать собственное «лицо». Автомобиль обзавелся широкой радиаторной решеткой, разделенной на две части хромированной полосой с логотипом марки. Передний бампер стал более брутальным с черными вставками по бокам, которые имитируют воздухозаборники. Изменился дизайн легкосплавных колесных дисков. 

Покупателям предложат новый вариант отделки салона с коричневой обивкой сидений и декоративными «медными» вставками. На смену ГУРу пришел электрический усилитель, а на самом руле появились новые кнопки. Система стабилизации вошла в список базового оснащения. Для Chery Tiggo 3, продающихся сейчас в России, она недоступна даже в качестве опции.

Под капотом на смену 1,6-литровому бензиновому агрегату мощностью 126 л.с. пришел двигатель объемом 1,5 литра (116 л.с.), который сочетается исключительно с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом. Версий с вариатором в Китае больше не будет. Цены начинаются от 8 400 долларов (или от 559 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу). В России рестайлинговый Chery Tiggo 3 появится еще не скоро.

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Отзывы по теме
Chery привезла в Россию особую версию Tiggo 3
Выглядит стильно, и цена не заоблачная, по крайней мере официально. А почему только 100 экземпляров и в чем смысл акции? Эти сто машин просто затеряются на просторах нашей необъятной родины, и об их эксклюзивности будут знать только владельцы.
Василий
Принимаются заказы на обновленный Chery Tiggo 3
По отзывам первых счастливых обладателей, самое привлекательное, что есть в машине - это внешность и цена. С технической стороны недочетов много, качество сборки не на высоте, да и с обычными расходниками проблемы поначалу были. Сейчас вроде все наладилось, автосервисы машину освоили, поэтому, для тех ...
Виталий
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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Chery вновь обновила Tiggo 3
{{material_127124}}Изначально Chery Tiggo 3 был очень похож на Toyota RAV4 второго поколения и немного спереди - на «вторую» Honda CR-V. Но в течение прошедших с того момента 14 лет кроссовер начал постепенно обретать собственное «лицо». Автомобиль обзавелся широкой радиаторной решеткой, разделенной на две части хромированной полосой с логотипом марки. Передний бампер стал более брутальным с черными вставками по бокам, которые имитируют воздухозаборники. Изменился дизайн легкосплавных колесных дисков. Покупателям предложат новый вариант отделки салона с коричневой обивкой сидений и декоративными «медными» вставками. На смену ГУРу пришел электрический усилитель, а на самом руле появились новые кнопки. Система стабилизации вошла в список базового оснащения. Для Chery Tiggo 3, продающихся сейчас в России, она недоступна даже в качестве опции.Под капотом на смену 1,6-литровому бензиновому агрегату мощностью 126 л.с. пришел двигатель объемом 1,5 литра (116 л.с.), который сочетается исключительно с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом. Версий с вариатором в Китае больше не будет. Цены начинаются от 8 400 долларов (или от 559 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу). В России рестайлинговый Chery Tiggo 3 появится еще не скоро.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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