Что будет с тарифами такси в новогодние праздники
С другой стороны, аналитики Tinkoff Data подсчитали, что в 2021 году стоимость поездки на такси в Москве выросла на 25%. Средняя стоимость поездки на 21 декабря в Москве составляет 520 рублей. Это на 14% больше показателя за ноябрь (458 рублей) и на 24% превышает значение декабря прошлого года (421 рубль), пишет «Коммерсантъ». Эти цифры совпадают с собственными данными Дептранса, согласно которым на конец ноября средний чек в такси по сравнению с 2020 годом вырос на 24% и составил 473 рубля.
По мнению экспертов, агрегаторы такси переходят от стадии агрессивного демпинга и привлечения клиентов к стадии увеличения прибыли. Например, по данным СПАРК, второй по величине сервис такси «Ситимобил» завершил 2020 год с чистым убытком в 11,8 млрд рублей. Поэтому поездки в такси будут только дорожать.
- 5 850 000 РDodge Ram 2019 в Москве
- 620 000 РBMW X5 2000 в Москве
- 8 500 000 РBentley Mulsanne 2012 в Москве
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 3 300 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 590 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 125 000 РChevrolet Lanos 2009 в Москве
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 1 300 000 РKIA Soul 2014 в Москве
- 4 210 000 РLand Rover Range Rover Velar 2019 в Москве
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