20 июля 2017, 12:52

До России добрался премиальный корейский седан

Россиянам стал доступен для заказа премиальный седан Genesis G80 с топовым агрегатом. За машину, которую приводит в движение 3,3-литровый 370-сильный двигатель, попросят 3 990 000 рублей.
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Genesis G80
Выпускается с 2017 г.
Объявлений: 1
К слову, мотор пришел на смену 2-литровому 4-цилиндровому двигателю мощностью 245 сил. В качестве трансмиссии для нового более мощного агрегата предложена 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод – полный. Динамические характеристики модели пока не называются.

Оснащение самой роскошной комплектации включает в себя адаптивную подвеску с возможностью электронного управления, камеру заднего вида, систему слежения за усталостью водителя, датчики света и дождя, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные задние фонари. В салоне установлен информационно-развлекательный комплекс с 9,2-дюймовым дисплеем и навигатором, а также стереосистемой Lexicon с 17 динамиками и сабвуфером.

Между тем, корейцы намерены пополнить свою модельную линейку вседорожником. Концепт, на базе которого и выпустят SUV, оснащен мультимедийным комплексом с сенсорным экраном. Кроме того, сенсорная панель размещена под правой рукой водителя, чтобы ему было удобно управлять комплексом. Дисплеи установлены также на спинках передних кресел. А вот информацию о «начинке» в компании пока скрывают.

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До России добрался премиальный корейский седан
{{model_6313}} К слову, мотор пришел на смену 2-литровому 4-цилиндровому двигателю мощностью 245 сил. В качестве трансмиссии для нового более мощного агрегата предложена 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод – полный. Динамические характеристики модели пока не называются.Оснащение самой роскошной комплектации включает в себя адаптивную подвеску с возможностью электронного управления, камеру заднего вида, систему слежения за усталостью водителя, датчики света и дождя, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные задние фонари. В салоне установлен информационно-развлекательный комплекс с 9,2-дюймовым дисплеем и навигатором, а также стереосистемой Lexicon с 17 динамиками и сабвуфером.Между тем, корейцы намерены пополнить свою модельную линейку вседорожником. Концепт, на базе которого и выпустят SUV, оснащен мультимедийным комплексом с сенсорным экраном. Кроме того, сенсорная панель размещена под правой рукой водителя, чтобы ему было удобно управлять комплексом. Дисплеи установлены также на спинках передних кресел. А вот информацию о «начинке» в компании пока скрывают.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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