До России добрался премиальный корейский седан
Оснащение самой роскошной комплектации включает в себя адаптивную подвеску с возможностью электронного управления, камеру заднего вида, систему слежения за усталостью водителя, датчики света и дождя, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные задние фонари. В салоне установлен информационно-развлекательный комплекс с 9,2-дюймовым дисплеем и навигатором, а также стереосистемой Lexicon с 17 динамиками и сабвуфером.
Между тем, корейцы намерены пополнить свою модельную линейку вседорожником. Концепт, на базе которого и выпустят SUV, оснащен мультимедийным комплексом с сенсорным экраном. Кроме того, сенсорная панель размещена под правой рукой водителя, чтобы ему было удобно управлять комплексом. Дисплеи установлены также на спинках передних кресел. А вот информацию о «начинке» в компании пока скрывают.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное