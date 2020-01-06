6 января 2020, 14:15
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
- 19
- 0
Фото: BMW
Еще недавно седаны занимали первые строчки в рейтингах продаж по всему миру. Сейчас они постепенно уступают место кроссоверам. Но классический кузов по-прежнему пользуется хорошим спросом. Расскажем, какие новинки премиальные бренды приготовили россиянам в сегменте седанов и лифтбеков.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: BMW
Фото: Cadillac
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Ранее мы писали
Компания BMW пополнила линейку 2 Серии новой четырехдверной моделью с приставкой Gran Coupe. Новинка получит ...Читать далее
Компания BMW пополнила семейство 2-Series стильным четырехдверным купе Gran Coupe. Автомобиль занял нишу между 1-Series и 3-Series и будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA. В основе BMW 2-Series Gran Coupe лежит переднеприводная платформа от 1-Series, а не заднеприводная от 2-Series. Моторную гамму новинка также разделит с «первой серией». Российские продажи начнутся весной. Gran Coupe присоединится к уже предлагаемым у нас 2-Series купе и универсалу Active Tourer. Покупателям предложат две модификации: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2,3 млн рублей и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3,5 млн рублей.
Ранее мы писали
Компания Cadillac показала очередные модели линейки V-Series – новые мощные седаны CT4-V и CT5-V, которые ...Читать далее
В конце 2020 года Россию ждут еще две значимые премьеры. В ближайшее время состоится мировой дебют рестайлингового семейства Mercedes-Benz E-Class, которое включает в себя четыре модификации: седан, купе, кабриолет и универсал. После планового обновления все они появятся и в нашей стране. Кроме того, российским покупателям предложат корейский седан Genesis G80 нового поколения. Премьера новинки должна пройти в первом полугодии.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
G1K1K
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве