Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 января 2020, 14:15

Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года

  • 19
  • 0
Фото: BMW
Еще недавно седаны занимали первые строчки в рейтингах продаж по всему миру. Сейчас они постепенно уступают место кроссоверам. Но классический кузов по-прежнему пользуется хорошим спросом. Расскажем, какие новинки премиальные бренды приготовили россиянам в сегменте седанов и лифтбеков.
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года

Фото: Audi

Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года

Фото: Audi

Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года

Фото: BMW

Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года

Фото: Cadillac

Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года

Фото: motor1.com

Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года

Фото: motor1.com

Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
Ранее мы писали
Компания BMW пополнила линейку 2 Серии новой четырехдверной моделью с приставкой Gran Coupe. Новинка получит ...
Читать далее
В минувшем мае было представлено рестайлинговое семейство Audi A4, которое должно появиться на российском рынке во втором квартале 2020 года. От предшественников автомобили отличаются основательно пересмотренным дизайном с новой оптикой и еще более внушительной решеткой радиатора. Главная новость в салоне – новая медиасистема MMI с 10,1-дюймовым тачскрином. Примерно в эти же сроки до России доберется рестайлинговый лифтбек Audi A5 Sportback, который мало изменился внешне, но также обзавелся свежей мультимедиа MMI с экраном диагональю 10,1 дюйма и функцией распознавания голоса.
 
Компания BMW пополнила семейство 2-Series стильным четырехдверным купе Gran Coupe. Автомобиль занял нишу между 1-Series и 3-Series и будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA. В основе BMW 2-Series Gran Coupe лежит переднеприводная платформа от 1-Series, а не заднеприводная от 2-Series. Моторную гамму новинка также разделит с «первой серией». Российские продажи начнутся весной. Gran Coupe присоединится к уже предлагаемым у нас 2-Series купе и универсалу Active Tourer. Покупателям предложат две модификации: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2,3 млн рублей и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3,5 млн рублей.

Ранее мы писали
Компания Cadillac показала очередные модели линейки V-Series – новые мощные седаны CT4-V и CT5-V, которые ...
Читать далее
Во второй половине 2020 года в российских шоу-румах должен появиться новый седан Cadillac CT4, который в модельном ряду марки занял место модели ATS, выпускавшейся с 2012 по 2019 годы. По данным сайта «Цена авто», отечественным покупателям предложат версию с 2,0-литровой «битурбочетверкой», которая выдает 240 л. с. и 360 Нм пикового крутящего момента. Также в гамме есть четырехцилиндровый битурбомотор объёмом 2,7 литра. Он развивает 313 л. с. и 472 Нм. Подробные комплектации и цены назовут ближе к началу продаж.

В конце 2020 года Россию ждут еще две значимые премьеры. В ближайшее время состоится мировой дебют рестайлингового семейства Mercedes-Benz E-Class, которое включает в себя четыре модификации: седан, купе, кабриолет и универсал. После планового обновления все они появятся и в нашей стране. Кроме того, российским покупателям предложат корейский седан Genesis G80 нового поколения. Премьера новинки должна пройти в первом полугодии.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Арсений
Форум Audi A5
G1K1K
мага
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Дженезис
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Музей ретро-автомобилей в Сочи: мал золотник, да дорог
Итоги 2019, часть II. Что изменится для водителей
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа BMW 2
Объявления о продаже BMW 2
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 89 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
{{material_127846}}В минувшем мае было представлено рестайлинговое семейство Audi A4, которое должно появиться на российском рынке во втором квартале 2020 года. От предшественников автомобили отличаются основательно пересмотренным дизайном с новой оптикой и еще более внушительной решеткой радиатора. Главная новость в салоне – новая медиасистема MMI с 10,1-дюймовым тачскрином. Примерно в эти же сроки до России доберется рестайлинговый лифтбек Audi A5 Sportback, который мало изменился внешне, но также обзавелся свежей мультимедиа MMI с экраном диагональю 10,1 дюйма и функцией распознавания голоса. Компания BMW пополнила семейство 2-Series стильным четырехдверным купе Gran Coupe. Автомобиль занял нишу между 1-Series и 3-Series и будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA. В основе BMW 2-Series Gran Coupe лежит переднеприводная платформа от 1-Series, а не заднеприводная от 2-Series. Моторную гамму новинка также разделит с «первой серией». Российские продажи начнутся весной. Gran Coupe присоединится к уже предлагаемым у нас 2-Series купе и универсалу Active Tourer. Покупателям предложат две модификации: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2,3 млн рублей и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3,5 млн рублей.{{material_126653}}Во второй половине 2020 года в российских шоу-румах должен появиться новый седан Cadillac CT4, который в модельном ряду марки занял место модели ATS, выпускавшейся с 2012 по 2019 годы. По данным сайта «Цена авто», отечественным покупателям предложат версию с 2,0-литровой «битурбочетверкой», которая выдает 240 л. с. и 360 Нм пикового крутящего момента. Также в гамме есть четырехцилиндровый битурбомотор объёмом 2,7 литра. Он развивает 313 л. с. и 472 Нм. Подробные комплектации и цены назовут ближе к началу продаж.В конце 2020 года Россию ждут еще две значимые премьеры. В ближайшее время состоится мировой дебют рестайлингового семейства Mercedes-Benz E-Class, которое включает в себя четыре модификации: седан, купе, кабриолет и универсал. После планового обновления все они появятся и в нашей стране. Кроме того, российским покупателям предложат корейский седан Genesis G80 нового поколения. Премьера новинки должна пройти в первом полугодии.
2020-01-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемерово Архангельск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.