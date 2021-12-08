Два автомобиля Renault провалили краш-тест Euro NCAP
Фото: Euro NCAP
Фото: Euro NCAP
Фото: Euro NCAP
Фото: Euro NCAP
Фото: Euro NCAP
Renault Zoe после недавнего обновления получил новую боковую подушку безопасности, которая больше не защищает голову. Также у электрокара нет современных электронных систем безопасности. Систему автоматического экстренного торможения обещают добавить в базовую комплектацию только с 1 марта 2022 года. Слабая защита при ДТП, повышенная опасность для пешеходов и отсутствие электронных ассистентов лишили Renault Zoe возможности получить хотя бы одну звезду.
Ненамного лучше обстоят дела у недорогого электрокроссовера Dacia Spring (именно под брендом Dacia в Европе продают бюджетные модели Renault). Эксперты обнаружили, что при лобовом столкновении водитель и задние пассажиры рискуют получить серьезные травмы головы и груди.
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