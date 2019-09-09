9 сентября 2019, 14:36
Ferrari представила F8 Spider
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Фото: Ferrari
Компания Ferrari показала новый суперкар F8 Spider, который представляет собой открытую версию среднемоторного купе F8 Tributo. Автомобиль получил двухсекционную жесткую крышу, которая убирается за 14 секунд. Разгон до первой «сотни» занимает всего 2,9 секунды.
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
Фото: Ferrari
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От Ferrari 488 Spider новинке по наследству достался механизм складной крыши, который позволяет убрать/поднять двухсекционный жесткий верх за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Модернизированный кузов уменьшает аэродинамическое сопротивление на 10%.
Спайдер предсказуемо оказался немного тяжелее купе из-за сервопривода крыши. Масса суперкара – 1 400 килограммов. Прибавка составила 70 килограммов. Однако благодаря более широкому применению карбона и сверхлегких материалов новинка весит на 20 кг меньше предшественника, Ferrari 488 Spider. Открытая версия получила тот же мотор, что и Ferrari F8 Tributo. Спайдер оснащен 3,9-литровым битурбо V8, который выдает 720 л.с. и 770 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, до 200 км/ч – 7,8 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои суперкары только в 2020 году.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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