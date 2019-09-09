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9 сентября 2019, 14:36

Ferrari представила F8 Spider

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Фото: Ferrari
Компания Ferrari показала новый суперкар F8 Spider, который представляет собой открытую версию среднемоторного купе F8 Tributo. Автомобиль получил двухсекционную жесткую крышу, которая убирается за 14 секунд. Разгон до первой «сотни» занимает всего 2,9 секунды.
Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider

Фото: Ferrari

Ferrari представила F8 Spider
Ferrari представила F8 Spider
Ferrari представила F8 Spider
Ferrari представила F8 Spider
Ferrari представила F8 Spider
Ferrari представила F8 Spider
Ferrari представила F8 Spider
Ferrari представила F8 Spider
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Компания Ferrari рассказала о новом суперкаре F8 Tributo, который придет на смену модели 488 Gran Tourismo ...
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Купе Ferrari F8 Tributo дебютировал в марте на Женевском автосалоне. Модель пришла на смену 488 Gran Tourismo Berlinetta (GTB) и в техническом плане идентична экстремальной Ferrari 488 Pista. Сейчас двухместка обзавелась открытой версией Ferrari F8 Spider.

От Ferrari 488 Spider новинке по наследству достался механизм складной крыши, который позволяет убрать/поднять двухсекционный жесткий верх за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Модернизированный кузов уменьшает аэродинамическое сопротивление на 10%.

Спайдер предсказуемо оказался немного тяжелее купе из-за сервопривода крыши. Масса суперкара – 1 400 килограммов. Прибавка составила 70 килограммов. Однако благодаря более широкому применению карбона и сверхлегких материалов новинка весит на 20 кг меньше предшественника, Ferrari 488 Spider. Открытая версия получила тот же мотор, что и Ferrari F8 Tributo. Спайдер оснащен 3,9-литровым битурбо V8, который выдает 720 л.с. и 770 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, до 200 км/ч – 7,8 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои суперкары только в 2020 году.


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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Ferrari представила F8 Spider
{{material_125879}}Купе Ferrari F8 Tributo дебютировал в марте на Женевском автосалоне. Модель пришла на смену 488 Gran Tourismo Berlinetta (GTB) и в техническом плане идентична экстремальной Ferrari 488 Pista. Сейчас двухместка обзавелась открытой версией Ferrari F8 Spider.От Ferrari 488 Spider новинке по наследству достался механизм складной крыши, который позволяет убрать/поднять двухсекционный жесткий верх за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Модернизированный кузов уменьшает аэродинамическое сопротивление на 10%.Спайдер предсказуемо оказался немного тяжелее купе из-за сервопривода крыши. Масса суперкара – 1 400 килограммов. Прибавка составила 70 килограммов. Однако благодаря более широкому применению карбона и сверхлегких материалов новинка весит на 20 кг меньше предшественника, Ferrari 488 Spider. Открытая версия получила тот же мотор, что и Ferrari F8 Tributo. Спайдер оснащен 3,9-литровым битурбо V8, который выдает 720 л.с. и 770 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, до 200 км/ч – 7,8 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Дилеры уже принимают заказы. Первые покупатели получат свои суперкары только в 2020 году.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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