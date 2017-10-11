Флагман Range Rover получил новую версию
Внутреннее убранство соответствует стилистическим решениям, реализованным в кроссовере Velar и рестайлинговом Range Rover Sport. Так, флагман оснащается дополнительным сенсорным дисплеем, расположенным на центральной панели. С его помощью можно управлять почти всеми функциями автомобиля. В будущем компания выпустит модификацию с полностью цифровой панелью.
Но даже сейчас новшеств предостаточно. Рулевое колесо получило сенсорные кнопки управления, автомобиль «умеет» раздавать Wi-Fi на восемь устройств, а проектор способен отображать данные на лобовом стекле. Отметим функцию управления шторкой, закрывающей панорамную крышу - она работает на основе распознавания жестов. Чтобы ее открыть, достаточно махнуть рукой назад. Для закрытия, соответственно, требуется жест в противоположном направлении.
Также список опций дополнен системой ионизации воздуха в салоне, а сиденья имеют электрические регулировки в 24 направлениях с функцией массажа в 25 различных режимах работы. Одна из программ включает массаж «горячими камнями».
Бензиновая гамма состоит из компрессорных агрегатов V6 объемом 3 литра. Отдача двигателей составляет 340 и 380 «лошадей». Топовое исполнение SVAutobiography Dynamic предполагает оснащение 5-литровым восьмицилиндровым мотором на 565 л.с. и 700 Нм. Такой модели потребуется 5,4 секунды для ускорения до 100 км/ч.
Гибридная версия P400e заимствована у Range Rover Sport. В ее состав входит бензиновый двигатель Ingenium на 300 «лошадей», электромотор с мощностью 116 л.с. и 8-скоростной «автомат» ZF. Суммарная силовая отдача составляет 404 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Пополнить заряд аккумуляторов можно через специальную систему быстрой зарядки за 2 часа 45 минут или от бытовой сети за 7,5 часов.
Обновленный Range Rover приедет в Россию в 2018 году. Стоимость автомобиля стартует с отметки 6 352 000 рублей.
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