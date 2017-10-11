11 октября 2017, 14:12

Флагман Range Rover получил новую версию

На закрытом мероприятии в Лондоне компания Land Rover представила обновленный флагманский внедорожник Range Rover. У модели впервые появилась гибридная модификация с возможностью пополнения запаса батарей от бытовой электросети.
^
  Флагман Range Rover получил новую версию Land Rover Range Rover Флагман Range Rover получил новую версию Land Rover Range Rover Флагман Range Rover получил новую версию Land Rover Range Rover Флагман Range Rover получил новую версию Land Rover Range Rover Флагман Range Rover получил новую версию
5
фото
  

Land Rover Range Rover
Выпускается с 1994 г.
Новый от 6 304 000 до 12 180 000 Р
Отзывов: 3
Создатели не преследовали цель кардинально изменить внешность автомобиля. По словам компании, сами клиенты просили оставить все, как есть, но в улучшенной версии. Поэтому экстерьер модели остался узнаваемым по сравнению с прошлыми поколениями. Отличием стала модернизированная головная оптика с иными секциями дневных ходовых огней и решетка радиатора с измененным дизайном. Также следует отметить декоративные детали, шесть видов колесных дисков и капот, ставший чуть длиннее.

Внутреннее убранство соответствует стилистическим решениям, реализованным в кроссовере Velar и рестайлинговом Range Rover Sport. Так, флагман оснащается дополнительным сенсорным дисплеем, расположенным на центральной панели. С его помощью можно управлять почти всеми функциями автомобиля. В будущем компания выпустит модификацию с полностью цифровой панелью.

Но даже сейчас новшеств предостаточно. Рулевое колесо получило сенсорные кнопки управления, автомобиль «умеет» раздавать Wi-Fi на восемь устройств, а проектор способен отображать данные на лобовом стекле. Отметим функцию управления шторкой, закрывающей панорамную крышу - она работает на основе распознавания жестов. Чтобы ее открыть, достаточно махнуть рукой назад. Для закрытия, соответственно, требуется жест в противоположном направлении.

Также список опций дополнен системой ионизации воздуха в салоне, а сиденья имеют электрические регулировки в 24 направлениях с функцией массажа в 25 различных режимах работы. Одна из программ включает массаж «горячими камнями».

Ранее мы писали
Компания представила обновленную версию внедорожника Range Rover Sport. Модель получила систему полного привода ...
Читать далее
Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными двигателями. Стандартная силовая установка - это 3-литровый дизель с шестью цилиндрами, мощность которого составляет 258 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Также покупателям будет доступна вариация с 339-сильным дизельным двигателем V8 на 4,4 литра.

Бензиновая гамма состоит из компрессорных агрегатов V6 объемом 3 литра. Отдача двигателей составляет 340 и 380 «лошадей». Топовое исполнение SVAutobiography Dynamic предполагает оснащение 5-литровым восьмицилиндровым мотором на 565 л.с. и 700 Нм. Такой модели потребуется 5,4 секунды для ускорения до 100 км/ч.

Гибридная версия P400e заимствована у Range Rover Sport. В ее состав входит бензиновый двигатель Ingenium на 300 «лошадей», электромотор с мощностью 116 л.с. и 8-скоростной «автомат» ZF. Суммарная силовая отдача составляет 404 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Пополнить заряд аккумуляторов можно через специальную систему быстрой зарядки за 2 часа 45 минут или от бытовой сети за 7,5 часов.

Обновленный Range Rover приедет в Россию в 2018 году. Стоимость автомобиля стартует с отметки 6 352 000 рублей.

Новинки и концепт кары Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Рендж Ровер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (6)
Светлана Пономарева11.10.2017 14:34
5
Задние фары - очень красивые !!
Светлана Пономарева11.10.2017 14:34
5
Задние фары - очень красивые !!
Светлана Пономарева11.10.2017 14:34
5
Задние фары - очень красивые !!
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Farion
Range Rover Long: внедорожный «лимузин»
Хороший автомобиль нареканий нет
Константин
Переезд из Европы в Россию.
Купить авто может точно, забрать машину с собой - придется платить налоги, если машина довольно старая и с большим объемом двигателя - суммы выйдут весьма немалые. Плюс придется перегонять машину самому или искать человека, который займется этим для вас. Будет легче продать машину в Австрии и купить ...
Артур
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Land Rover Range Rover
Объявления о продаже Land Rover Range Rover
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Флагман Range Rover получил новую версию
{{model_668}}Создатели не преследовали цель кардинально изменить внешность автомобиля. По словам компании, сами клиенты просили оставить все, как есть, но в улучшенной версии. Поэтому экстерьер модели остался узнаваемым по сравнению с прошлыми поколениями. Отличием стала модернизированная головная оптика с иными секциями дневных ходовых огней и решетка радиатора с измененным дизайном. Также следует отметить декоративные детали, шесть видов колесных дисков и капот, ставший чуть длиннее.Внутреннее убранство соответствует стилистическим решениям, реализованным в кроссовере Velar и рестайлинговом Range Rover Sport. Так, флагман оснащается дополнительным сенсорным дисплеем, расположенным на центральной панели. С его помощью можно управлять почти всеми функциями автомобиля. В будущем компания выпустит модификацию с полностью цифровой панелью.Но даже сейчас новшеств предостаточно. Рулевое колесо получило сенсорные кнопки управления, автомобиль «умеет» раздавать Wi-Fi на восемь устройств, а проектор способен отображать данные на лобовом стекле. Отметим функцию управления шторкой, закрывающей панорамную крышу - она работает на основе распознавания жестов. Чтобы ее открыть, достаточно махнуть рукой назад. Для закрытия, соответственно, требуется жест в противоположном направлении.Также список опций дополнен системой ионизации воздуха в салоне, а сиденья имеют электрические регулировки в 24 направлениях с функцией массажа в 25 различных режимах работы. Одна из программ включает массаж «горячими камнями».{{material_121231}}Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными двигателями. Стандартная силовая установка - это 3-литровый дизель с шестью цилиндрами, мощность которого составляет 258 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Также покупателям будет доступна вариация с 339-сильным дизельным двигателем V8 на 4,4 литра. Бензиновая гамма состоит из компрессорных агрегатов V6 объемом 3 литра. Отдача двигателей составляет 340 и 380 «лошадей». Топовое исполнение SVAutobiography Dynamic предполагает оснащение 5-литровым восьмицилиндровым мотором на 565 л.с. и 700 Нм. Такой модели потребуется 5,4 секунды для ускорения до 100 км/ч.Гибридная версия P400e заимствована у Range Rover Sport. В ее состав входит бензиновый двигатель Ingenium на 300 «лошадей», электромотор с мощностью 116 л.с. и 8-скоростной «автомат» ZF. Суммарная силовая отдача составляет 404 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Пополнить заряд аккумуляторов можно через специальную систему быстрой зарядки за 2 часа 45 минут или от бытовой сети за 7,5 часов. Обновленный Range Rover приедет в Россию в 2018 году. Стоимость автомобиля стартует с отметки 6 352 000 рублей.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тюмень Нижегородская область Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG