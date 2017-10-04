Land Rover обновила Range Rover Sport
Внедорожнику требуется 6,7 секунды, чтобы развить скорость 100 км/ч с места. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 51 км на электротяге. Время полной зарядки батарей составляет 2 часа 45 минут. Отмечается, что предусмотрена зарядка от бытовой сети, правда, в этом случае пополнение запаса аккумуляторов займет 7,5 часов.
Внешне обновленная модель отличается от предшественника измененной радиаторной решеткой, иным передним бампером и лазерной головной оптикой. Водителю будет доступна модернизированная информационно-развлекательная система Touch Pro Duo и два больших тачскрина.
Также на рынок выйдет «злая» версия Range Rover Sport с приставкой SVR. Задиристый характер внедорожника задан 5-литровым бензиновым двигателем V8 с отдачей в 575 «лошадей», что на 25 л.с. мощнее прошлой модификации. Автомобилю потребуется 4,3 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.
Официальная презентация моделей состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в декабре текущего года. Первые покупатели смогут приобрести обновленные внедорожнике в начале 2018 года.
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