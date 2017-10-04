4 октября 2017, 12:49

Land Rover обновила Range Rover Sport

Компания представила обновленную версию внедорожника Range Rover Sport. Модель получила систему полного привода и бензиновый двигатель с электромотором.
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Рестайлинговый Range Rover Sport стал первой моделью марки, получившей гибридную силовую установку. Свежая модификация называется P400e. Автомобиль приводится в движение 2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого достигает 300 «лошадей». Он работает в паре с электромотором на 116 л.с. и полноприводной системой. Суммарная отдача агрегатов равняется 404 л.с. Электрический двигатель создан единым узлом с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Комплект литий-ионных батарей размещен под полом багажника.

Внедорожнику требуется 6,7 секунды, чтобы развить скорость 100 км/ч с места. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 51 км на электротяге. Время полной зарядки батарей составляет 2 часа 45 минут. Отмечается, что предусмотрена зарядка от бытовой сети, правда, в этом случае пополнение запаса аккумуляторов займет 7,5 часов.

Внешне обновленная модель отличается от предшественника измененной радиаторной решеткой, иным передним бампером и лазерной головной оптикой. Водителю будет доступна модернизированная информационно-развлекательная система Touch Pro Duo и два больших тачскрина.

Также на рынок выйдет «злая» версия Range Rover Sport с приставкой SVR. Задиристый характер внедорожника задан 5-литровым бензиновым двигателем V8 с отдачей в 575 «лошадей», что на 25 л.с. мощнее прошлой модификации. Автомобилю потребуется 4,3 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

Официальная презентация моделей состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в декабре текущего года. Первые покупатели смогут приобрести обновленные внедорожнике в начале 2018 года.

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Алекс04.10.2017 14:26
Вроде только фары и решетку обновили, а выглядит координально посвежевшим
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Отзывы по теме
ММАС-2014: Range Rover Sport SVR добрался до России
Супер) то что надо) !
Сергей2225
Jaguar Land Rover получила престижные награды
оценка 10
gena255
Запаска RR Sport 3000
запаска одевалась пару раз, на лс диске
n1 saeco
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Land Rover обновила Range Rover Sport
{{material_121110}}Рестайлинговый Range Rover Sport стал первой моделью марки, получившей гибридную силовую установку. Свежая модификация называется P400e. Автомобиль приводится в движение 2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого достигает 300 «лошадей». Он работает в паре с электромотором на 116 л.с. и полноприводной системой. Суммарная отдача агрегатов равняется 404 л.с. Электрический двигатель создан единым узлом с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Комплект литий-ионных батарей размещен под полом багажника.Внедорожнику требуется 6,7 секунды, чтобы развить скорость 100 км/ч с места. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Емкости аккумуляторов достаточно для преодоления 51 км на электротяге. Время полной зарядки батарей составляет 2 часа 45 минут. Отмечается, что предусмотрена зарядка от бытовой сети, правда, в этом случае пополнение запаса аккумуляторов займет 7,5 часов.Внешне обновленная модель отличается от предшественника измененной радиаторной решеткой, иным передним бампером и лазерной головной оптикой. Водителю будет доступна модернизированная информационно-развлекательная система Touch Pro Duo и два больших тачскрина.Также на рынок выйдет «злая» версия Range Rover Sport с приставкой SVR. Задиристый характер внедорожника задан 5-литровым бензиновым двигателем V8 с отдачей в 575 «лошадей», что на 25 л.с. мощнее прошлой модификации. Автомобилю потребуется 4,3 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.Официальная презентация моделей состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в декабре текущего года. Первые покупатели смогут приобрести обновленные внедорожнике в начале 2018 года.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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