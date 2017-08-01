1 августа 2017, 18:00

Ford Fiesta «пролетел» 50 метров. Видео

В Финляндии состоялся очередной этап чемпионата мира по ралли. Одним из самых ярких моментов соревнования стал прыжок хэтчбека Ford Fiesta с трамплина.
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Управлял хэтчбеком Мадс Остберг, выступающий на за команду M-Sport. В общей сложности, автомобиль «пролетел» 50 метров. Жаль только по итогам гонки Остберг оказался всего лишь на 10 месте.
Автоспорт Форд Фиеста

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Ford Fiesta «пролетел» 50 метров. Видео
Управлял хэтчбеком Мадс Остберг, выступающий на за команду M-Sport. В общей сложности, автомобиль «пролетел» 50 метров. Жаль только по итогам гонки Остберг оказался всего лишь на 10 месте.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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