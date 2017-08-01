Ford Fiesta «пролетел» 50 метров. Видео
В Финляндии состоялся очередной этап чемпионата мира по ралли. Одним из самых ярких моментов соревнования стал прыжок хэтчбека Ford Fiesta с трамплина.
Управлял хэтчбеком Мадс Остберг, выступающий на за команду M-Sport. В общей сложности, автомобиль «пролетел» 50 метров. Жаль только по итогам гонки Остберг оказался всего лишь на 10 месте.
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