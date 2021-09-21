21 сентября 2021, 09:06
Ford назовет новые модели старыми именами
В последнее время компания Ford все чаще возрождает для своих новых моделей старые имена вместо того, чтобы изобретать новые названия. Причем далеко не всегда современный автомобиль принадлежит к тому же сегменту, что и его «тезка» из прошлого.
Дарья Климова Фото: Ford
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Руководство Ford считает такую практику вполне оправданной. Зачем искать и придумывать новые названия, когда в распоряжении компании есть имена, проверенные временем. Как рассказал в интервью Autocar шеф-дизайнер европейского подразделения Ford Мурат Гюлер, концерн продолжит и в будущем возрождать ранее использованные названия для новых автомобилей: «Имена из прошлого помогут сделать наш продукт более эмоциональным и рассказать истории, которые не может рассказать ни один другой бренд».
Упомянутые модели: Ford Maverick, Ford Puma, Ford Bronco
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