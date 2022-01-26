Ford построил уникальный «папский» внедорожник, но это не новый «Папамобиль»
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Кузов Bronco выкрашен белоснежной эмалью Wimbledon White, как и его штампованные колесные диски. На крыше и рядом с боковыми зеркалами установили дополнительный свет. Вставки на приборной панели и сиденьях также белого цвета. Оживляют эту белизну яркие алые акценты на бортах, дверных картах, центральном тоннеле и дефлекторах вентиляции.
Ford Bronco – неплохой вариант, чтобы сделать из него настоящий «Папамобиль». Крыша у внедорожника съемная, так что Папа Римский может встать и помахать рукой. Что еще Папе нужно от машины?
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