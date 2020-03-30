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30 марта 2020, 12:05

Новый Genesis G80 представили официально

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Фото: Genesis
Корейская премиальная марка Genesis провела онлайн-презентацию седана Genesis G80 нового поколения. Автомобиль примерил новый фирменный дизайн, впервые опробованный на кроссовере Genesis GV80.
Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально

Фото: Genesis

Новый Genesis G80 представили официально
Новый Genesis G80 представили официально
Новый Genesis G80 представили официально
Новый Genesis G80 представили официально
Новый Genesis G80 представили официально
Новый Genesis G80 представили официально
Новый Genesis G80 представили официально
Новый Genesis G80 представили официально
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Седан Genesis G80 построен на одной платформе с кроссовером Genesis GV80. Новый кузов на 42% состоит из сверхвысокопрочных сталей и на 19% из алюминия. Благодаря этому удалось улучшить обзорность, сделав стойки крыши более тонкими без вреда для безопасности. Габаритные размеры новинки теперь составляют: длина – 4 995 мм (+5 мм), ширина – 1 925 мм (+35 мм), высота – 1 465 мм (-15 мм). Расстояние между осями со сменой поколения не изменилось – 3 010 мм. Силуэт нового Genesis G80 больше напоминает не седан, а фастбек с сильно заваленным задним стеклом. Безошибочно опознать новый седан можно по сдвоенным полоскам фар и задних фонарей. В базе идут 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых.

Салон Genesis G80 выполнен в стиле кроссовера GV80. В список оснащения вошла 12,3-дюймовая панель приборов с 3D-режимом, огромный 14,5-дюймовый тачскрин медиасистемы и проекционный экран. Еще один тачскрин предназначен для ввода рукописного текста. В топовых комплектациях появляются мультиконтурные передние кресла с пневмокамерами, 10 подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, панорамная крыша и аудиосистема Lexicon с функцией активного шумоподавления. Опционально доступна система дистанционной парковки и комплекс Highway Driving Assist II, который может в автономном режиме вести автомобиль по шоссе и даже при необходимости перестраиваться в другую полосу.

В моторную гамму новинки вошли три агрегата: два бензиновых (304 л.с. и 380 л.с.) и 2,2-литровый дизель (210 л.с.). Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод – задний или полный с муфтой подключения передней оси. Продажи на домашнем рынке в Южной Корее уже начались. Стоит новый Genesis G80 от 43 000 долларов (порядка 3,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Поставки в другие страны, включая Россию, начнутся в течение 2020 года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Стали известны технические характеристики Genesis G80
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
Михаил
Названы российские цены на Genesis G80
Цена не шокировала, примерно столько и должен стоить бизнес-седан. Посмотрим, насколько хорошо такие машины будут продаваться. Сейчас на дороге увидеть Дженезис можно крайне редко.
Сергей
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Новый Genesis G80 представили официально
{{material_128631}}Седан Genesis G80 построен на одной платформе с кроссовером Genesis GV80. Новый кузов на 42% состоит из сверхвысокопрочных сталей и на 19% из алюминия. Благодаря этому удалось улучшить обзорность, сделав стойки крыши более тонкими без вреда для безопасности. Габаритные размеры новинки теперь составляют: длина – 4 995 мм (+5 мм), ширина – 1 925 мм (+35 мм), высота – 1 465 мм (-15 мм). Расстояние между осями со сменой поколения не изменилось – 3 010 мм. Силуэт нового Genesis G80 больше напоминает не седан, а фастбек с сильно заваленным задним стеклом. Безошибочно опознать новый седан можно по сдвоенным полоскам фар и задних фонарей. В базе идут 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых.Салон Genesis G80 выполнен в стиле кроссовера GV80. В список оснащения вошла 12,3-дюймовая панель приборов с 3D-режимом, огромный 14,5-дюймовый тачскрин медиасистемы и проекционный экран. Еще один тачскрин предназначен для ввода рукописного текста. В топовых комплектациях появляются мультиконтурные передние кресла с пневмокамерами, 10 подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, панорамная крыша и аудиосистема Lexicon с функцией активного шумоподавления. Опционально доступна система дистанционной парковки и комплекс Highway Driving Assist II, который может в автономном режиме вести автомобиль по шоссе и даже при необходимости перестраиваться в другую полосу.В моторную гамму новинки вошли три агрегата: два бензиновых (304 л.с. и 380 л.с.) и 2,2-литровый дизель (210 л.с.). Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод – задний или полный с муфтой подключения передней оси. Продажи на домашнем рынке в Южной Корее уже начались. Стоит новый Genesis G80 от 43 000 долларов (порядка 3,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Поставки в другие страны, включая Россию, начнутся в течение 2020 года.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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