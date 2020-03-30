30 марта 2020, 12:05
Новый Genesis G80 представили официально
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Фото: Genesis
Корейская премиальная марка Genesis провела онлайн-презентацию седана Genesis G80 нового поколения. Автомобиль примерил новый фирменный дизайн, впервые опробованный на кроссовере Genesis GV80.
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
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Салон Genesis G80 выполнен в стиле кроссовера GV80. В список оснащения вошла 12,3-дюймовая панель приборов с 3D-режимом, огромный 14,5-дюймовый тачскрин медиасистемы и проекционный экран. Еще один тачскрин предназначен для ввода рукописного текста. В топовых комплектациях появляются мультиконтурные передние кресла с пневмокамерами, 10 подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, панорамная крыша и аудиосистема Lexicon с функцией активного шумоподавления. Опционально доступна система дистанционной парковки и комплекс Highway Driving Assist II, который может в автономном режиме вести автомобиль по шоссе и даже при необходимости перестраиваться в другую полосу.
В моторную гамму новинки вошли три агрегата: два бензиновых (304 л.с. и 380 л.с.) и 2,2-литровый дизель (210 л.с.). Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод – задний или полный с муфтой подключения передней оси. Продажи на домашнем рынке в Южной Корее уже начались. Стоит новый Genesis G80 от 43 000 долларов (порядка 3,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Поставки в другие страны, включая Россию, начнутся в течение 2020 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
Цена не шокировала, примерно столько и должен стоить бизнес-седан. Посмотрим, насколько хорошо такие машины будут продаваться. Сейчас на дороге увидеть Дженезис можно крайне редко.
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