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15 января 2020, 08:59

Представлен Genesis GV80 - первый кроссовер марки

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Фото: Genesis
Компания Genesis рассекретила роскошный кроссовер GV80. Продажи в Южной Корее стартуют до конца января. Первой на рынок выйдет версия с 3,0-литровым турбодизелем V6 мощностью 278 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 589 Нм.
Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки

Фото: Genesis

Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки

Фото: Genesis

Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки

Фото: Genesis

Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки

Фото: motor1.com

Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки

Фото: Genesis

Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки

Фото: Genesis

Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки
Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки
Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки
Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки
Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки
Представлен Genesis GV80 первый кроссовер марки
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Корейская премиальная марка Genesis пополнила свой модельный ряд четвертым автомобилем – к трем седанам (G70, G80 и G90) присоединился полноразмерный кроссовер GV80, который составит конкуренцию BMW X5 и Audi Q7. Длина корейского кроссовера — 4 945 мм, ширина — 1 975 мм, высота — 1 715 мм, колесная база — 2 955 мм. Дизайн новинки выдержан в духе концепт-кара, представленного в 2017 году. Отличительными чертами станет фирменная пятиугольная решетка радиатора и двухуровневая головная оптика Quad Lamps. Оформление передней части напоминает логотип Genesis.

В салоне от концепта остался двухспицевый руль и цифровая панель приборов. На центральной панели расположился 14,5-дюймовый вытянутый экран медиасистемы, который способен распознавать рукописный текст, например, адреса и номера телефонов. Отдельная гордость инженеров – система активного шумоподавления. Время ее реакции – всего 0,002 секунды. Защиту пассажирам обеспечивают 10 подушек безопасности, которые входят в базовую комплектацию. Помимо обычных фронтальных и боковых эйрбегов кроссовер получил центральную подушку безопасности. Она расположена между передними сидениями и предохраняет от травм головы при боковых ударах.

Список электронных ассистентов включает в себя интеллектуальный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений, вспомогательную систему при движении задним ходом и парковочный ассистент, а также систему слежения за состоянием водителя. Еще одна «фишка» - подвеска с электронным управлением и функцией предварительного мониторинга дорожного покрытия. Пневмоподвеска не доступна даже в качестве опции, только обычные пружины и, максимум, адаптивные амортизаторы.

Продажи в Южной Корее стартуют в ближайшие дни. На первом этапе покупателям предложат дизельные версии с 3,0-литровыми наддувными «шестерками» мощностью 278 сил (589 Нм), работающими в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. В дальнейшем моторную гамму вседорожника пополнят два бензиновых агрегата: 2,5-литровая «турбочетверка» на 304 л.с. (422 Нм) и 3,5-литровый турбомотор V6 мощностью 380 л.с. (530 Нм). 


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Комментарии
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Отзывы по теме
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Hyundai откажется от матрешечного стиля
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Олег
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Антон
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Представлен Genesis GV80 - первый кроссовер марки
{{material_127860}}Корейская премиальная марка Genesis пополнила свой модельный ряд четвертым автомобилем – к трем седанам (G70, G80 и G90) присоединился полноразмерный кроссовер GV80, который составит конкуренцию BMW X5 и Audi Q7. Длина корейского кроссовера — 4 945 мм, ширина — 1 975 мм, высота — 1 715 мм, колесная база — 2 955 мм. Дизайн новинки выдержан в духе концепт-кара, представленного в 2017 году. Отличительными чертами станет фирменная пятиугольная решетка радиатора и двухуровневая головная оптика Quad Lamps. Оформление передней части напоминает логотип Genesis.В салоне от концепта остался двухспицевый руль и цифровая панель приборов. На центральной панели расположился 14,5-дюймовый вытянутый экран медиасистемы, который способен распознавать рукописный текст, например, адреса и номера телефонов. Отдельная гордость инженеров – система активного шумоподавления. Время ее реакции – всего 0,002 секунды. Защиту пассажирам обеспечивают 10 подушек безопасности, которые входят в базовую комплектацию. Помимо обычных фронтальных и боковых эйрбегов кроссовер получил центральную подушку безопасности. Она расположена между передними сидениями и предохраняет от травм головы при боковых ударах.Список электронных ассистентов включает в себя интеллектуальный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений, вспомогательную систему при движении задним ходом и парковочный ассистент, а также систему слежения за состоянием водителя. Еще одна «фишка» - подвеска с электронным управлением и функцией предварительного мониторинга дорожного покрытия. Пневмоподвеска не доступна даже в качестве опции, только обычные пружины и, максимум, адаптивные амортизаторы.Продажи в Южной Корее стартуют в ближайшие дни. На первом этапе покупателям предложат дизельные версии с 3,0-литровыми наддувными «шестерками» мощностью 278 сил (589 Нм), работающими в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. В дальнейшем моторную гамму вседорожника пополнят два бензиновых агрегата: 2,5-литровая «турбочетверка» на 304 л.с. (422 Нм) и 3,5-литровый турбомотор V6 мощностью 380 л.с. (530 Нм). 
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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