15 января 2020, 08:59
Представлен Genesis GV80 - первый кроссовер марки
- 1936
- 0
Фото: Genesis
Компания Genesis рассекретила роскошный кроссовер GV80. Продажи в Южной Корее стартуют до конца января. Первой на рынок выйдет версия с 3,0-литровым турбодизелем V6 мощностью 278 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 589 Нм.
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: motor1.com
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Ранее мы писали
Корейская марка Genesis представила на «домашнем» рынке премиальный седан G70 2020 модельного года. Автомобиль ...Читать далее
В салоне от концепта остался двухспицевый руль и цифровая панель приборов. На центральной панели расположился 14,5-дюймовый вытянутый экран медиасистемы, который способен распознавать рукописный текст, например, адреса и номера телефонов. Отдельная гордость инженеров – система активного шумоподавления. Время ее реакции – всего 0,002 секунды. Защиту пассажирам обеспечивают 10 подушек безопасности, которые входят в базовую комплектацию. Помимо обычных фронтальных и боковых эйрбегов кроссовер получил центральную подушку безопасности. Она расположена между передними сидениями и предохраняет от травм головы при боковых ударах.
Список электронных ассистентов включает в себя интеллектуальный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений, вспомогательную систему при движении задним ходом и парковочный ассистент, а также систему слежения за состоянием водителя. Еще одна «фишка» - подвеска с электронным управлением и функцией предварительного мониторинга дорожного покрытия. Пневмоподвеска не доступна даже в качестве опции, только обычные пружины и, максимум, адаптивные амортизаторы.
Продажи в Южной Корее стартуют в ближайшие дни. На первом этапе покупателям предложат дизельные версии с 3,0-литровыми наддувными «шестерками» мощностью 278 сил (589 Нм), работающими в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. В дальнейшем моторную гамму вседорожника пополнят два бензиновых агрегата: 2,5-литровая «турбочетверка» на 304 л.с. (422 Нм) и 3,5-литровый турбомотор V6 мощностью 380 л.с. (530 Нм).
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве