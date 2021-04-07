Год назад жертвой ДТП в Пушкине стала мать троих детей. Нетрезвую 19-летнюю виновницу никто до сих пор не осудил
На перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы премиальный SUV проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «народный автомобиль». Удар оказался сильным – от него скончалась женщина, находившаяся в «Фольксвагене». У нее осталось трое несовершеннолетних детей.
Казалось бы, ну, было и было, целый год минул, что ж теперь копаться в каждой старой аварии? Однако в том-то и дело, что прошлогоднее ДТП получило резонанс, который докатился до наших дней. За рулем Porsche Macan, оказывается, находилась 19-летняя девушка, к сожалению, в состоянии алкогольного опьянения.
За целый год в отношении виновницы не было заведено никакого уголовного дела, о чем изданию «Невские новости», решившему выяснить у родственников погибшей, как проходит расследование дела, поведал двоюродный брат скончавшейся.
Почему до сих пор «все шито-крыто», ответить нетрудно – молодая и нетрезвая (на момент ДТП) девица является дочерью предпринимателя. По всей видимости, имеющего вес и связи.
Родственник погибшей заявил: «Думаю, для них это было, так - ерунда. Никто не думал о последствиях и, вообще, о том, что они натворили. С нами на связь до сих пор никто не выходил». По его словам, то и дело проводятся какие-то непонятные экспертизы, но подвижек в деле ровным счетом никаких.
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