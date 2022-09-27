Женщина получила огромную страховую выплату за плесень в 9-летнем автомобиле

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В начале 2022 года Анита Биргес надолго оставила свою Mazda3 на улице, под проливными дождями. Когда несколько месяцев спустя женщина заглянула в салон, то увидела, что все сидения, руль и ковры поражены плесенью. Анита обратилась в страховую, где ей сказали, что вообще-то плесень не является страховым случаем. Но все же согласились прислать эксперта, чтобы оценить ущерб. Увиденное повергло специалиста в ужас, он не решился сесть в машину и заявил, что ее следует признать опасной для жизни и списать в тотал.

Машина простояла без движения несколько самых дождливых месяцев. Ее оставили для взрослой дочери Аниты, которая должна была сдать на права в конце 2022 года. Но замкнутое пространство и избыточная влажность стали идеальным место для размножения грибка. Сама Анита – профессионал в области чистки, у нее есть даже своя небольшая фирма. Но состояние ее собственного автомобиля поставило женщину в тупик.

В итоге, страховая компания признала машину полностью погибшей и выплатила компенсацию. Если же плесень еще только пытается обосноваться в доме, Анита знает, что делать. Она рекомендует сначала очистить область самодельным спреем, а затем обработать «профилактическим раствором». Спрей готовится из равных частей изопропилового спирта и теплой воды. При помощи распылителя надо нанести его на зараженную поверхность, оставить на 10 минут, затем протереть тканью из микрофибры. Профилактический раствор состоит из 10 капель гвоздичного масла, 10 капель масла чайного дерева и 100 мл столового уксуса. Его можно распылять на различные поверхности, чтобы предотвратить появление плесени: на стены ванной комнаты, на подоконники, рулонные шторы и т. д.

Упомянутые модели: Mazda 3 (от 1 099 000 Р )

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