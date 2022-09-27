Женщина получила огромную страховую выплату за плесень в 9-летнем автомобиле
Машина простояла без движения несколько самых дождливых месяцев. Ее оставили для взрослой дочери Аниты, которая должна была сдать на права в конце 2022 года. Но замкнутое пространство и избыточная влажность стали идеальным место для размножения грибка. Сама Анита – профессионал в области чистки, у нее есть даже своя небольшая фирма. Но состояние ее собственного автомобиля поставило женщину в тупик.
В итоге, страховая компания признала машину полностью погибшей и выплатила компенсацию. Если же плесень еще только пытается обосноваться в доме, Анита знает, что делать. Она рекомендует сначала очистить область самодельным спреем, а затем обработать «профилактическим раствором». Спрей готовится из равных частей изопропилового спирта и теплой воды. При помощи распылителя надо нанести его на зараженную поверхность, оставить на 10 минут, затем протереть тканью из микрофибры. Профилактический раствор состоит из 10 капель гвоздичного масла, 10 капель масла чайного дерева и 100 мл столового уксуса. Его можно распылять на различные поверхности, чтобы предотвратить появление плесени: на стены ванной комнаты, на подоконники, рулонные шторы и т. д.
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28.10.2021, 15:33
Mazda обновила сразу две модели: им перенастроили выпуск и добавили две спецверсии
Компания Mazda представила обновленные хэтчбек Mazda 3 и компактный кроссовер Mazda CX-30, предназначенные для домашнего рынка. Звук выпуска стал более благородным, а педаль газа – отзывчивее.Читать далее
-
17.01.2021, 15:49
Пять автомобилей, которых нам будет не хватать
Минувший год выдался непростым для всех. Не исключением стала и автомобильная индустрия. Российский рынок покинули сразу несколько моделей. Расскажем о пяти наиболее ощутимых потерях.Читать далее
-
03.11.2020, 11:25
Какие модели покинули российский рынок в октябре?
Автопроизводители постоянно корректируют ассортимент предлагаемых моделей и комплектаций. Эксперты выяснили, какие изменения произошли на рынке новых легковых автомобилей в октябре 2020 года.Читать далее
-
23.10.2020, 09:51
Mazda3 фактически покинула российский рынок
В 2020 году в Россию не было ввезено ни одного экземпляра Mazda3. Дилеры распродавали последние автомобили 2019 года выпуска. Возобновлять поставки пока не планируется. На официальном российском сайте марки Mazda3 еще номинально присутствует, но уже без цен.Читать далее
-
19.02.2020, 14:43
В России вновь отзывают автомобили Mazda3
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала проблема с двигателем. При движении на малых скоростях он может внезапно заглохнуть.Читать далее
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