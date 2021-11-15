Госдума объяснила, кого будут в 2022 году штрафовать за отсутствие диагностической карты на 2 000 рублей (ведь обязательный техосмотр отменят)
При этом по-прежнему техосмотр должны будут проходить легковые автомобили, зарегистрированные на юрлиц, и/или работающие в такси и занятые в других коммерческих перевозках, а также все автобусы, грузовики и общественный транспорт. Также техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины старше четырех лет.
Будущий закон о техосмотре станет базовым, поэтому и штрафовать за отсутствие диагностической карты будут только тех, для кого техосмотр останется обязательным. Однако, во избежание путаницы, правильно было бы уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Вячеслав Володин заверил, что профильные комитеты Госдумы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль.
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