Honda Civic исполняется 50 лет: как менялся дизайн легендарной модели
Фото: Honda
В 2015 году Honda начала постепенно сокращать модельный ряд на российском рынке. Отсутствие локализации не позволило установить на, в сущности, бюджетный Civic конкурентоспособную цену. Зато в США модель продолжает пользоваться огромной популярностью. Относительно недорогой и надежный японский автомобиль неизменно доставляет удовольствие за рулем. Он восемь раз входил в список 10 лучших автомобилей по версии журнала Car and Driver, был признан автомобилем года Motor Trend и трижды становился автомобилем года в Северной Америке, в том числе в 2022 году.
Опубликованные Honda эскизы позволяют взглянуть на историю культового автомобиля и на то, как его дизайн развивался на протяжении пяти десятилетий. Civic первого поколения немного напоминает самый первый Volkswagen Golf, разработанный Джуджаро. Ирония в том, что обе машины появились примерно в одно и то же время, но в разных частях света.
Практически каждое поколение Civic выглядит хорошо. Конечно, седьмое поколение можно назвать немного скучным, а десятое – немного экстремальным, но ни одно поколение Civic никогда не было плохим.
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Когда хочется Lamborghini Aventador, но денег хватает только на Honda Civic (фото)
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15.03.2022, 18:19
В Японии начали распечатывать недорогие дома по цене Honda Civic
Японская компания Serendix Partners предложила революционный подход к строительству жилья. Компактный дом Sphere можно возвести при помощи технологии 3D-печати за 24 часа.Читать далее
-
23.01.2022, 18:22
5 лучших хэтчбеков до 10 лет
Пятидверные хэтчбеки постепенно уступают позиции кроссоверам. Сейчас в дилерских центрах осталось не так уж много вариантов в этом некогда популярном типе кузова. Подобрать достойный автомобиль можно на вторичном рынке.Читать далее
-
18.01.2022, 17:11
Honda покинет российский рынок: былые заслуги не в счет
Уход сильных игроков с российского автомобильного рынка мы уже проходили. Для этого достаточно вспомнить историю с компаниями Ford, Opel и корейским подразделением Chevrolet. Но с такой ситуацией в автопроме, которая сложилась сегодня, веревочке, похоже, виться и виться. Читать далее
-
12.01.2022, 08:43
Американцы выбрали лучшие автомобили 2022 года: электрокары остались за бортом
Электромобили были представлены в каждой номинации нынешней премии «Североамериканский автомобиль, пикап и внедорожник года» (NACTOY-2022). Однако, ни один из них не сумел одолеть модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания.Читать далее
-
18.11.2021, 08:52
Названы претенденты на звание лучшего американского автомобиля
Оргкомитет премии «Североамериканский автомобиль год» (NACTOY) в рамках автосалона в Лос-Анджелесе назвал имена финалистов в каждой из трех категорий: «Лучший легковой автомобиль», «Лучший пикап» и «Лучший кроссовер».Читать далее
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