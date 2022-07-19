Honda Civic исполняется 50 лет: как менялся дизайн легендарной модели

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По случаю юбилея, Honda опубликовала серию потрясающих эскизов, по которым можно проследить, как Civic из простенького экономичного хэтчбека превратился в современный стильный автомобиль. Модель продавалась в России с начала 2000-х годов, начиная с седьмого поколения. Но пик популярности у нас в стране пришелся на Civic VIII. В 2005 году модель совершила настоящую революцию в дизайне, превратившись из непритязательного бюджетного автомобиля в яркий хэтчбек и космический седан.

В 2015 году Honda начала постепенно сокращать модельный ряд на российском рынке. Отсутствие локализации не позволило установить на, в сущности, бюджетный Civic конкурентоспособную цену. Зато в США модель продолжает пользоваться огромной популярностью. Относительно недорогой и надежный японский автомобиль неизменно доставляет удовольствие за рулем. Он восемь раз входил в список 10 лучших автомобилей по версии журнала Car and Driver, был признан автомобилем года Motor Trend и трижды становился автомобилем года в Северной Америке, в том числе в 2022 году.

Опубликованные Honda эскизы позволяют взглянуть на историю культового автомобиля и на то, как его дизайн развивался на протяжении пяти десятилетий. Civic первого поколения немного напоминает самый первый Volkswagen Golf, разработанный Джуджаро. Ирония в том, что обе машины появились примерно в одно и то же время, но в разных частях света.

Практически каждое поколение Civic выглядит хорошо. Конечно, седьмое поколение можно назвать немного скучным, а десятое – немного экстремальным, но ни одно поколение Civic никогда не было плохим.

Упомянутые модели: Honda Civic

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