Honda показала сразу пять прототипов: два из них пойдут в серию в 2022 году
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Первыми в продажу поступят два электрических кроссовера, e:NS1 и e:NP1, которые по всей видимости основаны на новом кроссовере Vezel/HR-V. Кроссовер Honda e:NS1 будут собирать на заводе совместного предприятия Dongfeng-Honda, а родственный ему Honda e:NP1 – на заводе GAC-Honda. Это обычная практика для китайского рынка.
Машины очень похожи друг на друга со сплошной панелью вместо радиаторной решетки, тонкими фарами и минималистичным интерьером. В салоне появилась цифровая «приборка» и гигантский вертикально ориентированный экран медиасистемы, информация на котором для удобства разбита на три раздела. Полные характеристики e:NS1 и e:NP1 пока не раскрываются. Известно лишь, что оба электрокара смогут проезжать без подзарядки по 500 километров. Разгон с места до «сотни» будет занимать не более 8 секунд.
На презентации также показали еще три прототипа: e:N Coupe, e:N GT и e:N SUV. Их дизайн выполнен в новом стиле с острыми гранями и четкими линиями кузова. Honda обещает, что серийные модели, которые появятся в течение следующих пяти лет, не будут серьезно отличаться от прототипов. Также в Honda заявили, что после 2030 года будут продавать в Китае только гибриды или чистые электрокары.
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