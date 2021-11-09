Худшие седаны 2021 года
Chevrolet Malibu
Сегодня, чтобы оставаться популярным, седану требуется быть в меру спортивным, иметь качественную базу и отличный дизайн. Ничего из этого нет у Malibu 2021 года. Он не хуже и не лучше большинства конкурентов в своем диапазоне, управляемый, несколько инертный, в машина для осторожного пенсионера.
Ни каких-то уникальных функций или дизайна, выделявших бы его среди прочих – ничего. Практичный, скучный автомобиль. Хотя, одно отличие у него имеется – цена. Ну не может такая машина стоить 35 тыс. долларов.
Nissan Altima
Средний в линейке седанов Nissan, он таким и является по сути – середнячок. На 100% попадает в категорию «неплохо». Тут нет ничего особенно хорошего или интересного. Его не в чем упрекнуть, но и выделиться на фоне прочих ему абсолютно нечем.
Выбрать можно один из двух вариантов двигателя, оба работают одинаково нормально, так что разницы особой нет. Наличие полного привода не особо понятно, это не настолько быстрая машина, чтобы требовать полного привода для лучшей управляемости. Плюс вряд ли кто-то всерьез будет рассматривать для поездок по сельскому бездорожью именно этот Nissan.
Honda Clarity
Модель не стала электромобилем и выпускается в двух вариантах – гибрид и на водородных топливных элементах. Водородная версия не везде актуальна, заправок все еще слишком мало. В России, например, она всего одна.
Гибридная же версия Clarity сильно уступает конкурентам. Ладно бы машина просто была инертна и тугодумна, так она еще и не отвечает показателям экономичности, на которые обычно рассчитываю покупатели таких моделей. На электродвигателе вы проедете не более 77 км, и это летом, зимой без заезда на заправку можете не добраться домой, если живете в большом городе или за городом.
В общем, отдавать за базовую комплектацию почти 35 тыс. долларов, это как-то… Накиньте еще 5 и купите уже полноценный электромобиль с запасом хода в 300 км. А если вы не экоактивист, а просто любитель седанов, не проще ли купить Honda Accord?
Kia Forte
Все мы знаем Kia как производителя хороших и надежных седанов. Проблема в том, что в случае с моделью Forte 2021 года, она просто не дотянула до планки, установленной самой же компанией.
Слишком неудачный вариатор, к тому же шумный. Несмотря на высокое качество сборки, функционал, симпатичную внешность и неплохой потенциал, машина не отличается особой производительностью. В деле седан довольно неуклюжий, и точно не в силах тягаться с большинством конкурентов.
Toyota Mirai
Сразу отметим, что сам по себе седан невероятно шикарен! Отдаем должное терпению компании Toyota, которая продолжает выпуск этих машин, несмотря на низкие продажи.
Собственно, недостаток у машины всего один – она ездит только на водороде. Как было сказано выше, в России пока только одна станция, где можно подзаправиться водородом. А в Германии, к примеру, на всю страну сейчас около 20 станций… В общем полное отсутствие инфраструктуры на данный момент, делают эту прекрасную машину совершенно бесполезной для большей части жителей планеты.
Nissan Sentra
Младшая модель в линейке седанов Nissan, которая, как и старший брат, ничем не выделяется среди конкурентов. Будь на рынке всего три варианта седанов, и все от компании Nissan, то им бы не было равных. Но к несчастью для бренда, это не так. Конкурентов слишком много.
Внутри машина комфортна и функциональна, чего не скажешь о ее поведении на трассе. В общем, при наличии ряда плюсов, все же стоит рассмотреть более интересные модели у тех же Honda и Mazda.
Infiniti Q50
Этот спортивный седан класса премиум должен был конкурировать с такими моделями, как BMW 3-Series и Mercedes C-Class, которые являются лидерами сегмента, но что-то явно пошло не по плану.
Не самые лучшие показатели управляемости и точности рулевого управления, в сочетании с устаревшим дизайном салона и совершенно неинтуитивной информационно-развлекательной системой, оставляют Q50 в аутсайдерах этой гонки за первенство. К тому же, есть корейский Genesis G70, который за меньшую стоимость обеспечит владельцев люксовым салоном и функционалом.
Mitsubishi Mirage G4
Единственное достоинство этого седана, его низкая стоимость. Он словно прибыл к нам из прошлого века, медленный и маломощный, всего 78 л.с. Салон оформлен с использованием самых дешевых материалов, но надо отдать должное производителю – Android Auto и Apple CarPlay включены в стандартную комплектацию.
Эта машина дешевая не только в плане стоимости, но и по качеству. Если вы ищите именно бюджетный седан, возможно, стоит присмотреться к чему-то вреде Hyundai Accent или Nissan Versa. Ну или посмотрите, что есть на вторичном рынке из машин более высокого класса.
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