Самые невероятные модели в истории Toyota
Представляем вам список самых нетривиальных моделей Toyota за все время ее существования:
9. Toyota 2000GT
Кто-то назвал бы ее японским ответом Aston Martin DB5. В 60-е годы модель являлась эксклюзивным спорткаром с двигателем объемом 2 или 2.3 л и шестицилиндровым двигателем. Во всем мире известна ее эксклюзивная версия кабриолет, показанная в пятой части бондианы «Живешь только дважды». Эта машина ушла с аукциона за 1.2 млн долларов.
8. Sera
Одна из самых необычных моделей Toyota. Хотя с виду ничего странного – компактный хэчбек с четырехцилиндровым двигателем. Но прибавьте к этому стеклянную крышу и поднимающиеся вверх двери, и вот уже перед вами на редкость необычный автомобиль. Дополнительную притягательность модели придавали цвета металлик.
7. Toyota Mega Cruiser
Впечатляющий автомобиль, созданный специально для Сухопутных сил самообороны Японии. В продажу этот 5-метровый монстр поступил в 1996 году как модель, разработанная для нужд военных. Это машина с четырехцилиндровым турбодизелем объемом 4,1 л, идущем в комплекте с 4-х скоростной МКПП и полным приводом.
6. Toyota Mirai
Она даже выглядит непривычно, но безумие ее не в этом. Эта машина питается водородом, когда все вокруг стремятся перейти на электродвигатели. Это впечатляющая, крайне комфортная и интересная машина. На полном баке она способна пройти примерно 650 километров. Будущее реально должно быть за водородом?
5. Toyota Classic
Согласны, ничего безумного, просто верх эксцентричности. В продажу эта модель поступила в 1996 году по случаю 60-ой годовщины основания компании Toyota. Она почти копия первой модели Toyota АА, созданной на шасси грузовика Toyota Hilux.
4. Toyota Origin
Одна из самых чертовски привлекательных машин. Ее выпустили, чтобы отпраздновать сход с конвейера 100-миллионной машины Toyota. По такому случаю на одном из заводов компании была полностью вручную собрана модель Origin. Ее снабдили заднепетельными дверьми в стиле Роллс-Ройса, салон отдели деревом и натуральной кожей, а сам облик отдает стилем 50-х годов 20-го века.
Знающие люди говорят, что, скорее всего, модель создали на основе Toyota Crown 1955 года.
3. Toyota Crown Majesta
Едва ли ее можно назвать самой красивой в нашем списке, но это полноразмерный седан класса люкс, который выпускается компанией с 1991 года и только для азиатского рынка.
2. Toyota Supra Mark IV
Стала одной из последних версий Supra. Машина шла в двух вариантах: 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель 220 л.с. и 3-литровый двигатель с двумя турбинами мощностью 320 л.с. Турбированная версия была невероятно востребованной.
Mark IV была гораздо легче предшественниц, а ее облик очень скоро стал классикой вне времени.
1. Toyota Will Vi
Наверное, самая странная машина в списке, хотя бы внешне. Это плод совместных усилий Toyota и Matsushita Electric Industrial, ныне известной как Panasonic. Машина создавалась для молодежи.
Vi стала первой в линейке Will, запущенной в 2000 году, и хотя она точно не стала флагманом молодежного движения автопрома, идея была неплохой.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий