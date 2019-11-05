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5 ноября 2019, 11:46

Hyundai отзывает более 110 тысяч автомобилей

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Фото: motofakty.pl
Компания Hyundai объявила о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет 116 тысяч автомобилей. В сервис пригласят владельцев i30, Palisade и Sonata Hybrid. Причина – дефект подушек безопасности и проблемы с электрикой.
Hyundai отзывает более 110 тысяч автомобилей

Фото: Hyundai

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Нынешний отзыв Hyundai состоит из трех сервисных акций. Две наиболее крупные из них связанны с двумя разными проблемами с эйрбегами. По информации южнокорейского Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, под действие первой кампании попадают 78,7 тыс. автомобилей i30, выпущенных с января 2007 года по сентябрь 2011 года. У них существует риск несанкционированного срабатывания подушки безопасности. 

Вторая акция касается 34,9 тыс. кроссоверов Palisade, выпущенных с ноября 2018 года по август 2019 года. В данном случае проблема кроется в крепежных болтах, которые препятствуют полному раскрытию шторок безопасности. Третья кампания затрагивает 2,9 тыс. седанов Sonata Hybrid, выпущенных с июля по октябрь 2019 года. Помехи, возникающие между проводной и шлангом отопителя, приводят к срабатыванию аварийной лампы и к отключению мотора.

В марте 2019 года компании Hyundai и Kia объявили об отзыве более полумиллиона автомобилей в США из-за риска возгорания в моторном отсеке. Еще ранее из-за аналогичной проблемы в Южной Корее отозвали 170 тысяч машин. В сервис пригласили владельцев кроссоверов Kia Soul, выпущенных в 2012 - 2016 годах, Hyundai Tucson (2011–2013) и Kia Sportage (2011–2012). 

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Форум Hyundai i30
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Алексей
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Как это нет прямых конкурентов? А MINI John Cooper Works ??? Кто будет покупать корейскую поделку по цене Мини?
Армен
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Hyundai отзывает более 110 тысяч автомобилей
{{material_125897}}Нынешний отзыв Hyundai состоит из трех сервисных акций. Две наиболее крупные из них связанны с двумя разными проблемами с эйрбегами. По информации южнокорейского Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, под действие первой кампании попадают 78,7 тыс. автомобилей i30, выпущенных с января 2007 года по сентябрь 2011 года. У них существует риск несанкционированного срабатывания подушки безопасности. Вторая акция касается 34,9 тыс. кроссоверов Palisade, выпущенных с ноября 2018 года по август 2019 года. В данном случае проблема кроется в крепежных болтах, которые препятствуют полному раскрытию шторок безопасности. Третья кампания затрагивает 2,9 тыс. седанов Sonata Hybrid, выпущенных с июля по октябрь 2019 года. Помехи, возникающие между проводной и шлангом отопителя, приводят к срабатыванию аварийной лампы и к отключению мотора.В марте 2019 года компании Hyundai и Kia объявили об отзыве более полумиллиона автомобилей в США из-за риска возгорания в моторном отсеке. Еще ранее из-за аналогичной проблемы в Южной Корее отозвали 170 тысяч машин. В сервис пригласили владельцев кроссоверов Kia Soul, выпущенных в 2012 - 2016 годах, Hyundai Tucson (2011–2013) и Kia Sportage (2011–2012). 
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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