5 ноября 2019, 11:46
Hyundai отзывает более 110 тысяч автомобилей
- 376
- 0
Фото: motofakty.pl
Компания Hyundai объявила о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет 116 тысяч автомобилей. В сервис пригласят владельцев i30, Palisade и Sonata Hybrid. Причина – дефект подушек безопасности и проблемы с электрикой.
Фото: Hyundai
Ранее мы писали
Более полумиллиона автомобилей Kia и Hyundai подлежат добровольному отзыву в связи с риском пожара в моторном ...Читать далее
Вторая акция касается 34,9 тыс. кроссоверов Palisade, выпущенных с ноября 2018 года по август 2019 года. В данном случае проблема кроется в крепежных болтах, которые препятствуют полному раскрытию шторок безопасности. Третья кампания затрагивает 2,9 тыс. седанов Sonata Hybrid, выпущенных с июля по октябрь 2019 года. Помехи, возникающие между проводной и шлангом отопителя, приводят к срабатыванию аварийной лампы и к отключению мотора.
В марте 2019 года компании Hyundai и Kia объявили об отзыве более полумиллиона автомобилей в США из-за риска возгорания в моторном отсеке. Еще ранее из-за аналогичной проблемы в Южной Корее отозвали 170 тысяч машин. В сервис пригласили владельцев кроссоверов Kia Soul, выпущенных в 2012 - 2016 годах, Hyundai Tucson (2011–2013) и Kia Sportage (2011–2012).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
29.01.2017, 22:00
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
29.01.2017, 22:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Как это нет прямых конкурентов? А MINI John Cooper Works ??? Кто будет покупать корейскую поделку по цене Мини?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве