Инспектор ГИБДД стрелял в свою жену: «бегуна» задержали
Но стрелял страж порядка не в злоумышленника и не в бандита, а в свою жену. Как оказалось, отношения супругов дали трещину, и они были близки к разводу. На этой вот почве у гаишника не выдержали нервы. По некоторым данным, мужчина разрядил в близкого ему человека чуть ли не всю обойму.
Стрелявшего, естественно, начали искать, причем усиленно. Вскоре его обнаружили на одной из автодорог близ города Луги, что в полутора сотнях километров от Северной столицы. Гаишник сбежал туда на личном автомобиле Skoda Kodiaq.
Ближайшее время автоинспектору будет не до семейных сцен. По мнению юристов, в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по составу «покушение на убийство».
- 2 830 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 3 759 000 РSkoda Kodiaq 2021 в Москве
- 2 730 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 3 570 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 2 320 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 2 760 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 1 729 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 620 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 2 727 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 3 599 011 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий