Итальянские машины останутся без двигателей внутреннего сгорания
Фото: carscoops.com
Компания Fiat заявила о том, что в период с 2025 по 2030 годы планирует поэтапно отказаться от всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это произошло после того, как итальянский бренд запустил полностью электрическую версию городского автомобиля.
Как сказал генеральный директор Fiat и директор по маркетингу Stellantis Оливер Франсуа в интервью Carscoops: «Решение о запуске полностью электрического New 500 было фактически принято до Covid-19. Уже тогда мы понимали, что мир больше не может идти на компромиссы».
Руководство компании планирует снизить стоимость электрических моделей за счет развития технологий и инфраструктуры зарядки. В будущем это должно сравнять стоимость электромобилей с бензиновыми моделями, а наличие легкодоступной сети быстрой зарядки для всех, независимо от местоположения, устранит проблему «заправки».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий