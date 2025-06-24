Как изменилась структура вторичного авторынка в РФ за 12 лет

С января 2013 года по май 2025 года в России было перерегистрировано более 71,5 млн автомобилей с пробегом, что говорит о внушительном масштабе вторичного рынка и его значении для отечественных автолюбителей. Если в 2013 году объем составлял 5,7 млн сделок, то к 2024 году этот показатель увеличился на 12,3%, достигнув 6,4 млн единиц.