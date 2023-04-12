Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы

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Микротрещины, появившиеся в антикоррозийном слое, быстрее прогрессируют весной при замерзании и оттаивании влаги. Противостоять распространению ржавчины помогут специальные актикоррозийные составы, которые глубоко проникают в структуру поврежденного материала и приостанавливают дальнейшее развитие коррозии, выяснили эксперты портала «Тарантас Ньюс» . Обработку лучше проводить при плюсовой температуре.

Простейший способ защитить кузов от коррозии – регулярно мыть автомобиль. При этом особое внимание надо уделять пространству колесным аркам и нижней части корпуса, ведь там оседает грязь, соли и реагенты. С наступлением весны лучше съездить на мойку несколько раз подряд, чтобы тщательно промыть кузов и ходовую часть.

Кроме реагентов, источником появления ржавчины может служить каменная крошка, которой много остается весной на плохо убираемых дорогах. Даже небольшой скол на краске оставляет металл открытым для неблагоприятного воздействия различных внешних факторов. Решить проблему поможет автомобильный воск на силиконовой основе, нанесенный после мойки. Он будет отталкивать воду и не давать железу заржаветь.

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