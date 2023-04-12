Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы
Простейший способ защитить кузов от коррозии – регулярно мыть автомобиль. При этом особое внимание надо уделять пространству колесным аркам и нижней части корпуса, ведь там оседает грязь, соли и реагенты. С наступлением весны лучше съездить на мойку несколько раз подряд, чтобы тщательно промыть кузов и ходовую часть.
Кроме реагентов, источником появления ржавчины может служить каменная крошка, которой много остается весной на плохо убираемых дорогах. Даже небольшой скол на краске оставляет металл открытым для неблагоприятного воздействия различных внешних факторов. Решить проблему поможет автомобильный воск на силиконовой основе, нанесенный после мойки. Он будет отталкивать воду и не давать железу заржаветь.
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Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
Президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассказал, почему нашествие китайских автомобилей на Россию – это хорошо для всех.Читать далее
-
12.04.2023, 07:57
Названы самые узнаваемые автомобильные бренды: Tesla опередила Toyota
Компания American Trucks провела опрос среди американских автолюбителей и выяснила, логотипы каких брендов знают лучше всего. Результат оказался неожиданным. Немецкие бренды оказались более запоминающимися, чем японские, а Tesla опередила и Toyota, и Mercedes-Benz.Читать далее
-
12.04.2023, 07:14
Представлен топовый BMW XM Label Red: почти 750 сил и 3,7 секунды до «сотни»
Компания BMW представила флагманский кроссовер BMW XM Label Red – самую мощную серийную М-модель в истории. Автомобиль развивает без малого 750 лошадиных сил и почти 1000 Нм максимального крутящего момента.Читать далее
-
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