15 июня 2021, 22:38
Каким будет обновленный Skoda Karoq: первые изображения
Компания Skoda готовится представить рестайлинговый Karoq. Премьера может состояться уже в этом году. В Сети появились первые снимки, запечатлевшие кроссовер на дорожных тестах.
Дарья Климова Фото: Никита Чуйко / kolesa.ru
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Фото: Никита Чуйко / kolesa.ru
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Судя по всему, в ходе фейслифтинга новинка получит зауженные к центральной части светодиодные фары и «противотуманки», иную решетку радиатора и передний бампер. На корме появятся новые задние фонари с динамическими указателями поворотов, как у «старших» моделей Skoda Octavia, Superb или Kodiaq. В моторной гамме особых изменений не ожидается, но ходят упорные слухи о появлении у обновленного Karoq «заряженной» RS-версии.
Упомянутые модели: Skoda Karoq (от 1 419 000 Р)
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