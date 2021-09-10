10 сентября 2021, 12:25
Катафалк Aurus Lafet появился на похоронах министра МЧС Евгения Зиничева
В Москве прошла церемония прощания с министром МЧС Евгением Зиничевым, трагически погибшим 8 сентября в окрестностях Норильска. В похоронах впервые задействовали новую модель Aurus – катафалк Lafet.
Дарья Климова Фото: Комсомольская правда
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Фото: ТК "Звезда"
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Фото: Комсомольская правда
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В четверг вечером Lafet заметили возле Красной площади. Тогда и появились предположения, что он станет основным автомобилем на прощании с Зиничевым. Траурная церемония прошла в Национальном центре управления в кризисных ситуациях в Москве. Затем спецборт Ил-76 доставит тело Зиничева в Санкт-Петербург, где министра похоронят на Северном кладбище рядом с его бабушкой, выяснили журналисты «Комсомольской правды». О закрытии кладбища пока не сообщалось.
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