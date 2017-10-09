9 октября 2017, 16:23

Кен Блок будет гонять на старом «Эскорте»

Гонщик Кен Блок построил новый спорткар, который соответствует техническими требованиями раллийной «Группы А» 90-х годов. Речь идет о Ford Escort Cosworth 1991 года выпуска.
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В основе автомобиля лежит платформа Sierra RS Cosworth. В движение его будет приводить турбированный агрегат, который работает в паре с 7-ступенчатой секвентальной трансмиссией. Привод – полный.

Салон выполнен в стилистике гоночных «Фордов» тех лет. Впрочем, по всем характеристикам такой Escort может вполне считаться «гостем из прошлого». Известно, что на этой машине пилот примет участие в нескольких гонках в следующих году.

Ранее сообщалось, что Кем Блок продолжит выступать на некоторых этапах ралли в следующем сезоне при поддержке Ford. А вот гоночная команда Hoonigan Racing Division завершила свое участие в чемпионате мира по ралли-кроссу FIA World Rallycross.

Комплектации и технические характеристики

Ford Escort 2.0 i LX AT
Год выпуска, с1991
Год выпуска, по1996
КузовУниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1987
Тип трансмисииАКПП
ПриводПередний
ТопливоБензин АИ-80
Все характеристики
Автоспорт Форд Эскорт

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Кен Блок будет гонять на старом «Эскорте»
{{material_121260}}В основе автомобиля лежит платформа Sierra RS Cosworth. В движение его будет приводить турбированный агрегат, который работает в паре с 7-ступенчатой секвентальной трансмиссией. Привод – полный. Салон выполнен в стилистике гоночных «Фордов» тех лет. Впрочем, по всем характеристикам такой Escort может вполне считаться «гостем из прошлого». Известно, что на этой машине пилот примет участие в нескольких гонках в следующих году.Ранее сообщалось, что Кем Блок продолжит выступать на некоторых этапах ралли в следующем сезоне при поддержке Ford. А вот гоночная команда Hoonigan Racing Division завершила свое участие в чемпионате мира по ралли-кроссу FIA World Rallycross.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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