Кен Блок будет гонять на старом «Эскорте»
Гонщик Кен Блок построил новый спорткар, который соответствует техническими требованиями раллийной «Группы А» 90-х годов. Речь идет о Ford Escort Cosworth 1991 года выпуска.
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Салон выполнен в стилистике гоночных «Фордов» тех лет. Впрочем, по всем характеристикам такой Escort может вполне считаться «гостем из прошлого». Известно, что на этой машине пилот примет участие в нескольких гонках в следующих году.
Ранее сообщалось, что Кем Блок продолжит выступать на некоторых этапах ралли в следующем сезоне при поддержке Ford. А вот гоночная команда Hoonigan Racing Division завершила свое участие в чемпионате мира по ралли-кроссу FIA World Rallycross.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Escort 2.0 i LX AT
|Год выпуска, с
|1991
|Год выпуска, по
|1996
|Кузов
|Универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Распределенный впрыск
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|Объем двигателя
|1987
|Тип трансмисии
|АКПП
|Привод
|Передний
|Топливо
|Бензин АИ-80
|Все характеристики
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