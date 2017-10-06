6 октября 2017, 12:17

Следующий чемпионат FIA World Rallycross пройдет без Hoonigan Racing Division

Гоночная команда Hoonigan Racing Division завершает свое участие в чемпионате мира по ралли-кроссу FIA World Rallycross. Нынешний сезон оказался последним, когда зрители могли лицезреть Кена Блока.
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Пилот вместе со своим напарником Андреасом Баккерудом принимали участие в этой серии с 2016 года. По итогам нынешнего сезона команда занимает 4 место в чемпионате, а в личном зачете Баккеруд и Блок оказались на 5 и 9 позиции соответственно.

Причина ухода команды заключается в том, что для дальнейшего выступления ей нужен болид собственной разработки. Глава подразделения Ford Performance Дэйв Перисак пояснил, что сейчас инженеры размышляют над тем, какую силовую установку лучше использовать, поэтому команда возьмет паузу в выступлениях.

Когда Hoonigan Racing Division вернется в строй, не уточняется. Тем не менее, Кем Блок продолжит выступать на некоторых этапах ралли при поддержке Ford.

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Следующий чемпионат FIA World Rallycross пройдет без Hoonigan Racing Division
{{material_120332}} Пилот вместе со своим напарником Андреасом Баккерудом принимали участие в этой серии с 2016 года. По итогам нынешнего сезона команда занимает 4 место в чемпионате, а в личном зачете Баккеруд и Блок оказались на 5 и 9 позиции соответственно.Причина ухода команды заключается в том, что для дальнейшего выступления ей нужен болид собственной разработки. Глава подразделения Ford Performance Дэйв Перисак пояснил, что сейчас инженеры размышляют над тем, какую силовую установку лучше использовать, поэтому команда возьмет паузу в выступлениях.Когда Hoonigan Racing Division вернется в строй, не уточняется. Тем не менее, Кем Блок продолжит выступать на некоторых этапах ралли при поддержке Ford.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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