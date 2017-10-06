Следующий чемпионат FIA World Rallycross пройдет без Hoonigan Racing Division
Гоночная команда Hoonigan Racing Division завершает свое участие в чемпионате мира по ралли-кроссу FIA World Rallycross. Нынешний сезон оказался последним, когда зрители могли лицезреть Кена Блока.
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Причина ухода команды заключается в том, что для дальнейшего выступления ей нужен болид собственной разработки. Глава подразделения Ford Performance Дэйв Перисак пояснил, что сейчас инженеры размышляют над тем, какую силовую установку лучше использовать, поэтому команда возьмет паузу в выступлениях.
Когда Hoonigan Racing Division вернется в строй, не уточняется. Тем не менее, Кем Блок продолжит выступать на некоторых этапах ралли при поддержке Ford.
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