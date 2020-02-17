17 февраля 2020, 07:59
Kia показала новый Sorento
- 47
- 0
Фото: Kia
Компания Kia представила кроссовер Sorento четвертого поколения. Премьера новинки прошла на специальном мероприятии в Южной Корее. Местные дилеры уже начали принимать заказы. Мировой дебют состоится в марте на автосалоне в Женеве.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Ранее мы писали
В начале марта каждый год проходит одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок – Женевский ...Читать далее
В салоне изменений не меньше. Здесь стало намного просторнее благодаря растянутой на 35 мм колесной базе. При этом вся прибавка досталась пассажирам: за счет более коротких передних и задних свесов общая длина кроссовера увеличилась лишь на 10 мм. Дизайн интерьера выполнен в соответствии с фирменной философией «функциональной эмоциональности». Центральное место занимает 10,1-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, объединенный с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, как на последних моделях Mercedes-Benz. Отдельная панель управления климатической установкой снабжена по бокам крупными вентиляционными отверстиями оригинальной формы.
Список оснащения нового Kia Sorento пополнился системой автоматической парковки, активирующейся с брелока, системой контроля слепых зон с камерами по бокам, транслирующими изображение на приборную панель, а также продвинутым круиз-контролем, который способен автоматически снижать скорость при появлении кренов. Полного списка силовых агрегатов пока нет. Известно, что новинка получит 2,2-литровый дизель мощностью 199 л.с., бензиновый турбомотор на 305 л.с. и плагин-гибридную силовую установку суммарной отдачей свыше 260 сил. Все подробности узнаем 3 марта, когда Kia представит версию Sorento для европейского рынка.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Не правда!!!!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве