Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 февраля 2020, 07:59

Kia показала новый Sorento

  • 47
  • 0
Фото: Kia
Компания Kia представила кроссовер Sorento четвертого поколения. Премьера новинки прошла на специальном мероприятии в Южной Корее. Местные дилеры уже начали принимать заказы. Мировой дебют состоится в марте на автосалоне в Женеве.
Kia показала новый Sorento

Фото: Kia

Kia показала новый Sorento

Фото: Kia

Kia показала новый Sorento

Фото: Kia

Kia показала новый Sorento

Фото: Kia

Kia показала новый Sorento

Фото: Kia

Kia показала новый Sorento

Фото: Kia

Kia показала новый Sorento

Фото: Kia

Kia показала новый Sorento
Kia показала новый Sorento
Kia показала новый Sorento
Kia показала новый Sorento
Kia показала новый Sorento
Kia показала новый Sorento
Kia показала новый Sorento
Ранее мы писали
В начале марта каждый год проходит одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок – Женевский ...
Читать далее
Дизайн нового Kia Sorento  разрабатывали специалисты сразу трех дизайн-студий марки, расположенных в Южной Корее, Европе и США. Внешне автомобиль стал похож на флагмана Kia, большой вседорожник Tellerude. Он обзавелся фирменной решеткой радиатора «нос тигра», которая плавно перетекает в светодиодные фары и ходовые огни. На корме появились вертикальные задние фонари и спойлер на крыше, а крупная надпись «Sorento» протянулась по нижней кромке двери багажного отделения.

В салоне изменений не меньше. Здесь стало намного просторнее благодаря растянутой на 35 мм колесной базе. При этом вся прибавка досталась пассажирам: за счет более коротких передних и задних свесов общая длина кроссовера увеличилась лишь на 10 мм. Дизайн интерьера выполнен в соответствии с фирменной философией «функциональной эмоциональности». Центральное место занимает 10,1-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, объединенный с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, как на последних моделях Mercedes-Benz. Отдельная панель управления климатической установкой снабжена по бокам крупными вентиляционными отверстиями оригинальной формы.

Список оснащения нового Kia Sorento пополнился системой автоматической парковки, активирующейся с брелока, системой контроля слепых зон с камерами по бокам, транслирующими изображение на приборную панель, а также продвинутым круиз-контролем, который способен автоматически снижать скорость при появлении кренов. Полного списка силовых агрегатов пока нет. Известно, что новинка получит 2,2-литровый дизель мощностью 199 л.с., бензиновый турбомотор на 305 л.с. и плагин-гибридную силовую установку суммарной отдачей свыше 260 сил. Все подробности узнаем 3 марта, когда Kia представит версию Sorento для европейского рынка.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Sorento
Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
Василий
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
Россия
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа KIA Sorento
Объявления о продаже KIA Sorento
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 55 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Kia показала новый Sorento
{{material_128872}}Дизайн нового Kia Sorento  разрабатывали специалисты сразу трех дизайн-студий марки, расположенных в Южной Корее, Европе и США. Внешне автомобиль стал похож на флагмана Kia, большой вседорожник Tellerude. Он обзавелся фирменной решеткой радиатора «нос тигра», которая плавно перетекает в светодиодные фары и ходовые огни. На корме появились вертикальные задние фонари и спойлер на крыше, а крупная надпись «Sorento» протянулась по нижней кромке двери багажного отделения.В салоне изменений не меньше. Здесь стало намного просторнее благодаря растянутой на 35 мм колесной базе. При этом вся прибавка досталась пассажирам: за счет более коротких передних и задних свесов общая длина кроссовера увеличилась лишь на 10 мм. Дизайн интерьера выполнен в соответствии с фирменной философией «функциональной эмоциональности». Центральное место занимает 10,1-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, объединенный с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, как на последних моделях Mercedes-Benz. Отдельная панель управления климатической установкой снабжена по бокам крупными вентиляционными отверстиями оригинальной формы.Список оснащения нового Kia Sorento пополнился системой автоматической парковки, активирующейся с брелока, системой контроля слепых зон с камерами по бокам, транслирующими изображение на приборную панель, а также продвинутым круиз-контролем, который способен автоматически снижать скорость при появлении кренов. Полного списка силовых агрегатов пока нет. Известно, что новинка получит 2,2-литровый дизель мощностью 199 л.с., бензиновый турбомотор на 305 л.с. и плагин-гибридную силовую установку суммарной отдачей свыше 260 сил. Все подробности узнаем 3 марта, когда Kia представит версию Sorento для европейского рынка.
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Кемеровская область Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться