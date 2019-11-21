21 ноября 2019, 15:26
Kia Seltos получит вседорожную версию X-Line
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Фото: Kia
Компания Kia привезла на автосалон в Лос-Анджелес не только кроссовер Seltos, но и две его концептуальные offroad-версии, которые демонстрируют внедорожный потенциал нового автомобиля.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
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Более лощеный «городской» концепт X-Line Urban может похвастаться золотыми 17-дюймовыми колесными дисками, такого же цвета защитой днища и молдингами, а также тонированными стеклами. Увеличенный дорожный просвет и полный привод – в комплекте, а дополнительный свет оставили только на крыше.
Под капотом концепт-каров работает 1,6-литровая «турбочетверка» мощностью 177 л.с. (264 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Аналогичный агрегат получит в США стандартный Kia Seltos в дополнение к 149-сильному «атмосфернику» объемом 2,0 литра. Сроки появления в линейке кроссовера вседорожных версий X-Line пока не сообщаются.
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Комментарии пользователей
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Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошла нолевое ТО у диллеров, а компьютер все равно показывает что нужно пройти ТО. У кого нибудь было такое? С чем может быть связано?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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