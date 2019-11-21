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21 ноября 2019, 15:26

Kia Seltos получит вседорожную версию X-Line

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Фото: Kia
Компания Kia привезла на автосалон в Лос-Анджелес не только кроссовер Seltos, но и две его концептуальные offroad-версии, которые демонстрируют внедорожный потенциал нового автомобиля.
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line

Фото: Kia

Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
Kia Seltos получит вседорожную версию X Line
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Концептуальные вседорожные версии Kia Seltos назвали X-Line Trail Attack и X-Line Urban. Более брутальный Trail Attack получил увеличенный до 234 мм дорожный просвет, полный привод, блокировку межосевого дифференциала и черные 17-дюймовые диски Black Rhino, обутые во внедорожные покрышки. На переднем бампере красуется лебедка, на крыше – экспедиционный багажник. Завершают внедорожный образ восемь прожекторов Hella на переднем бампере и крыше.

Более лощеный «городской» концепт X-Line Urban может похвастаться золотыми 17-дюймовыми колесными дисками, такого же цвета защитой днища и молдингами, а также тонированными стеклами. Увеличенный дорожный просвет и полный привод – в комплекте, а дополнительный свет оставили только на крыше.

Под капотом концепт-каров работает 1,6-литровая «турбочетверка» мощностью 177 л.с. (264 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Аналогичный агрегат получит в США стандартный Kia Seltos в дополнение к 149-сильному «атмосфернику» объемом 2,0 литра. Сроки появления в линейке кроссовера вседорожных версий X-Line пока не сообщаются.

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Комментарии
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Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошла нолевое ТО у диллеров, а компьютер все равно показывает что нужно пройти ТО. У кого нибудь было такое? С чем может быть связано?
Ирина
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Kia Seltos получит вседорожную версию X-Line
{{material_127044}}Концептуальные вседорожные версии Kia Seltos назвали X-Line Trail Attack и X-Line Urban. Более брутальный Trail Attack получил увеличенный до 234 мм дорожный просвет, полный привод, блокировку межосевого дифференциала и черные 17-дюймовые диски Black Rhino, обутые во внедорожные покрышки. На переднем бампере красуется лебедка, на крыше – экспедиционный багажник. Завершают внедорожный образ восемь прожекторов Hella на переднем бампере и крыше.Более лощеный «городской» концепт X-Line Urban может похвастаться золотыми 17-дюймовыми колесными дисками, такого же цвета защитой днища и молдингами, а также тонированными стеклами. Увеличенный дорожный просвет и полный привод – в комплекте, а дополнительный свет оставили только на крыше.Под капотом концепт-каров работает 1,6-литровая «турбочетверка» мощностью 177 л.с. (264 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Аналогичный агрегат получит в США стандартный Kia Seltos в дополнение к 149-сильному «атмосфернику» объемом 2,0 литра. Сроки появления в линейке кроссовера вседорожных версий X-Line пока не сообщаются.
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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