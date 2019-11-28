28 ноября 2019, 17:32
Kia Seltos появится в России в феврале
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Фото: Kia
Небольшой кроссовер Kia Seltos готовится выйти на российский рынок. Как ожидается, продажи начнутся 1 февраля 2020 года. Новинка может потеснить Hyundai Creta с трона бестселлера отечественного SUV-сегмента.
Фото: Kia
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Первый кроссовер Kia Seltos сошел с конвейера индийского завода только вчера, но дилеры уже три недели принимают ...Читать далее
По предварительной информации, российские покупатели смогут выбирать из двух двигателей, пяти уровней оснащения и множества вариантов окраски кузова. В моторную линейку войдет 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 149 л.с. и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 л.с. Первый агрегат будет сочетаться с вариатором, второй – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний или полный. В цветовую палитру войдут 8 стандартных оттенков плюс 6 вариантов двухцветной окраски.
Список доступного оснащения включает в себя полностью светодиодную оптику, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, подогрев всех сидений, передние кресла с функцией вентиляции, люк на крыше, а также комплекс электронных ассистентов (адаптивный «круиз», контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон и экстренное автоматическое торможение). На первом этапе, скорее всего, Kia Seltos будут импортировать к нам с завода в Южной Корее. Но без локализации производства установить конкурентоспособные цены вряд ли не удастся.
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06.05.2016, 07:26
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Комментарии пользователей
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Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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