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28 ноября 2019, 17:32

Kia Seltos появится в России в феврале

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Фото: Kia
Небольшой кроссовер Kia Seltos готовится выйти на российский рынок. Как ожидается, продажи начнутся 1 февраля 2020 года. Новинка может потеснить Hyundai Creta с трона бестселлера отечественного SUV-сегмента.
Kia Seltos появится в России в феврале

Фото: Kia

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Kia представила новый компактный кроссовер Seltos сначала в Индии, а месяцем позже – на домашнем рынке, в Южной Корее. Сборку наладили на заводах в Анантапур (Индия) и Кванджу (Корея). В компании не скрывали, что в 2020 году новинка доберется и до России. Издание «АвтоВзгляд» со ссылкой на собственные источники назвало точную дату начала продаж – 1 февраля. 

По предварительной информации, российские покупатели смогут выбирать из двух двигателей, пяти уровней оснащения и множества вариантов окраски кузова. В моторную линейку войдет 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 149 л.с. и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 л.с. Первый агрегат будет сочетаться с вариатором, второй – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний или полный. В цветовую палитру войдут 8 стандартных оттенков плюс 6 вариантов двухцветной окраски.

Список доступного оснащения включает в себя полностью светодиодную оптику, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, подогрев всех сидений, передние кресла с функцией вентиляции, люк на крыше, а также комплекс электронных ассистентов (адаптивный «круиз», контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон и экстренное автоматическое торможение). На первом этапе, скорее всего, Kia Seltos будут импортировать к нам с завода в Южной Корее. Но без локализации производства установить конкурентоспособные цены вряд ли не удастся.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Kia Seltos появится в России в феврале
{{material_127199}}Kia представила новый компактный кроссовер Seltos сначала в Индии, а месяцем позже – на домашнем рынке, в Южной Корее. Сборку наладили на заводах в Анантапур (Индия) и Кванджу (Корея). В компании не скрывали, что в 2020 году новинка доберется и до России. Издание «АвтоВзгляд» со ссылкой на собственные источники назвало точную дату начала продаж – 1 февраля. По предварительной информации, российские покупатели смогут выбирать из двух двигателей, пяти уровней оснащения и множества вариантов окраски кузова. В моторную линейку войдет 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 149 л.с. и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 л.с. Первый агрегат будет сочетаться с вариатором, второй – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний или полный. В цветовую палитру войдут 8 стандартных оттенков плюс 6 вариантов двухцветной окраски.Список доступного оснащения включает в себя полностью светодиодную оптику, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, подогрев всех сидений, передние кресла с функцией вентиляции, люк на крыше, а также комплекс электронных ассистентов (адаптивный «круиз», контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон и экстренное автоматическое торможение). На первом этапе, скорее всего, Kia Seltos будут импортировать к нам с завода в Южной Корее. Но без локализации производства установить конкурентоспособные цены вряд ли не удастся.
2019-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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