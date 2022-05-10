Китайцы построили беспилотный грузовик-пылесос: он убирает улицы 24/7 (видео)
Фото: Yutong
В оснащение беспилотного грузовика-пылесоса входят многочисленные камеры и лидары. На основе их данных и GPS искусственный интеллект определяет местоположение уборщика и сравнивают его с предустановленной заранее 3D-картой местности. Заявленный уровень автономности – четвертый (из пяти возможных). Пылесос способен обходиться без водителя на заранее запрограммированных маршрутах. Неудивительно, что в кабине грузовика есть двери, но нет ни руля, ни педалей.
Такой автономный «пылесос» сейчас особенно востребован в Китае в связи с новой волной пандемии и ужесточением карантина. Помимо стандартной уборки улиц беспилотник может осуществлять различные санитарные операции: опрыскивать парки или дезинфицировать улицы.
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