Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Фото: Jetour
Версия на 7 мест доступна исключительно с 2,0-литровым турбомотором на 245 л.с. (375 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» DCT мокрого типа с двойным сцеплением. Привод – передний. В списке стандартного оснащения значатся камеры кругового обзора, панорамная крыша, 20-дюймовые колеса, аудиосистема Sony с 8 динамиками, теплые опции и набор электронных ассистентов. Стоит 7-местный Jetour X90 Plus от 3 839 900 рублей или всего на 50 000 рублей дороже 5-местного кроссовера в аналогичной комплектации.
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18.05.2023, 14:54
Новый 7-местный китайский кроссовер: названы цены «русской версии»
Один из официальных дилеров Jetour раскрыл цены и комплектации нового среднеразмерного кроссовера Jetour X90 Plus. Клиентам предлагают два мотора на выбор: 197 или 254 силы.Читать далее
-
24.03.2023, 16:00
В России дилерам представили еще один китайский бренд
Китайская марка Jetour провела встречу с российскими дилерами и показала первые две модели, продажи которых стартуют в мае 2023 года. Автопроизводитель пообещал, что машины Jetour будут стоить дешевле своих китайских «одноклассников».Читать далее
-
11.09.2023, 14:20
В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда Haval – новый полноприводный кроссовер Monster, сопоставимый по размеру с Kia Sorento или Skoda Kodiaq.Читать далее
-
11.09.2023, 13:13
Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников
В начале лета глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проект возрождения «Волги» продолжает быть актуальным. Более того, серийное производство новинки стартует на нижегородском заводе ГАЗ в 2024 году.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
11.09.2023, 08:56
GAC вышел за пределы Китая с недорогим автомобилем: огромный экран и полноценная кровать
Бренд Aion, принадлежащий компании GAC, представил свою первую зарубежную модель. В Бангкоке состоялась презентация электрокара Aion Y Plus. Автомобиль ориентирован на молодежь и позволяет превратить салон в домашний кинотеатр.Читать далее
-
11.09.2023, 08:26
АвтоВАЗ назвал Африку ключевым рынком для экспорта Lada
В рамках проходящего в эти дни во Владивостоке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-презиент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал о планах по экспорту автомобилей Lada.Читать далее
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