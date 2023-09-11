Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?

Ранее мы писали Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max: названы комплектации и цены Российский офис Chery дал официальный старт продаж обновленного кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Полноприводный ... Читать далее

Солидная габаритная длина (4 858 мм) и колесная база в 2 850 мм позволили разместить в салоне Jetour X90 Plus третий ряд сидений. В таком исполнении объем багажника составляет 136 литров, но если сложить два задних кресла увеличивается до 723 литров. Если сложить и сиденья второго ряда, то объем полезного пространства возрастает до 1 634 литров.

Версия на 7 мест доступна исключительно с 2,0-литровым турбомотором на 245 л.с. (375 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» DCT мокрого типа с двойным сцеплением. Привод – передний. В списке стандартного оснащения значатся камеры кругового обзора, панорамная крыша, 20-дюймовые колеса, аудиосистема Sony с 8 динамиками, теплые опции и набор электронных ассистентов. Стоит 7-местный Jetour X90 Plus от 3 839 900 рублей или всего на 50 000 рублей дороже 5-местного кроссовера в аналогичной комплектации.

Фото: Jetour

Упомянутые модели: Jetour X90 Plus

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