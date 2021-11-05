Mansory снабдила экстремальный Aston Martin DBX двухэтажным спойлером (много фото)
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Aston Martin DBX, как видно на снимках, имеет «кричащий» бампер, широкий обвес и двухэтажные задние крылья. В нижней части кормы виден диффузор с двумя выхлопными трубами, причем их расположили посередине, что называется, бок о бок.
В Mansory трудится 250 человек, и определенная часть коллектива работала над настройками мотора. Получилось круто: заводской битурбированный V8 объемом 4 литра мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента удалось прокачать до 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.
При этом агрессивно нарисованный кроссовер весом 2,2 тонны может разгоняться до 100 км/ч со скоростью спорткара - всего за 3,8 секунды. Потолок скорости - 325 км/ч, кажется, еще чуть-чуть и можно взлететь. Но для того и спойлеры, чтобы остаться на асфальте.
На один пройденный километр Mansory Aston Martin DBX выбрасывает в окружающую среду 347 граммов C02. Нашему брату это ни о чем таком не говорит, однако европейского потребителя может удивить. Средний расход высокооктанового бензина составляет 16,7 л/100 км.
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